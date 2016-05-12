Diriliş Postası: Hangi iktidarda kaç bakanın Berat Albayrak gibi donanımlı eğitimi, işi ve sosyal hayatı vardı?

Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı almasıyla başlayan "Yeni genel başkan kim olacak?" tartışmaları devam ediyor. Kendini "Hür yandaş gazete" olarak tanımlayan Diriliş Postası ise, genel başkanlık için ismi öne çıkan Enerji Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak, "Hangi iktidar döneminde kaç bakanın bu kadar donanımlı eğitim, iş, sosyal ve sivil toplum hayatı var?" diye sordu.

Recep Yazgan imzasıyla yayımlanan yazıda ayrıca, "Bakan Albayrak,kendisinin Başbakanlık’a getirilme durumu hakkında, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın zekâsına hakaret olur” diyerek bu konu hakkında son noktayı koydu. Bu bilgiyi Ahmet Hakan, ‘Ankara kaynaklı, kesin ve net’ olarak yazdı köşesinde" ifadesi kullanıldı.

"Berat Albayrak" başlığıyla yayımlanan (12 Mayıs 2016) başyazı şöyle:

Kongreye giden AK Parti’nin Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu’nun yeniden aday olmamasıyla, bütün dikkatler AK Parti’nin yeni Genel Başkanı ve haliyle yeni Başbakan’ın kim olacağına çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın birkaç isim dolaşıyor kulaktan kulağa.



Bunlardan birisi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tı.



Bakan Albayrak,kendisinin Başbakanlık’a getirilme durumu hakkında, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın zekâsına hakaret olur” diyerek bu konu hakkında son noktayı koydu.

Bu bilgiyi Ahmet Hakan, ‘Ankara kaynaklı, kesin ve net’ olarak yazdı köşesinde.



Ve ekledi: “Yani Berat Albayrak artık denklem dışı.”



Böylelikle, Başbakanlık için Berat Albayrak ihtimali ‘denklem dışı’kaldığına ve artık ‘damat başbakan’ dedikodularına, karalamalarına mahal olmadığına göre, Albayrak hakkında daha gerçekçi ve daha ayakları yere basan değerlendirmeler yapılabilir.



Kimdir bu damatlığın gölgesindeki Bakan Berat Albayrak?



İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, New York’taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta finans üzerine yüksek lisans yapmış ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı eğitimi sırasında Çalık Holding’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamış.



Türkiye’ye döndüğünde enerji kaynaklarının finansmanı üzerine finans ve bankacılık alanındaki doktorasını “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” üzerine hazırladığı tezle tamamlamış.



29 yaşındayken Çalık Holding’de Genel Müdür olarak görevlendirilmiş.



2014 yılından itibaren de Sabah gazetesinde “Yeni Türkiye Yeni Ekonomi” başlıklı köşe yazısıyla köşe yazarlığı yapmaya başlamış.



Bu sırada, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finansman alanında ders vermiş, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmiş. Aynı yıl bir de Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurmuş.



Berat Albayrak hakkında yazılan ve çizilenler, eğitim ve iş hayatını gölgede bırakmış sürekli.



Berat Albayrak’ın yürüttüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iş ve eğitim hayatında kazandığı tecrübelerini sahaya aksettirebileceği bir bakanlık.



Nitekim; elektrik dağıtım şirketlerine, müşteri memnuniyetini önemli öncelik olarak belirleyecekleri 4 temel kıstas getirmiş. Bunlar; tedarik kalitesi ve sürekliliği, yatırımlar, müşteri hizmetleri ve kurumsal iletişim.



Çağrı merkezlerine maksimum hatta bekleme süresini, sorun çözme ve cevaplama oranı gibi yeni değerlendirme kriterleriyle en fazla 30 saniye olarak belirlemeleriyle birlikte 15 gün içinde yazılı cevap şartı da koşmuş.



Albayrak, üzerinde çalıştığı ve G20 Zirvesi Enerji Bakanları Toplantısı’nda gündeme getirilen önemli bir projeyi devam ettiriyor: Enerjiye Erişim Alanında Gönüllü Eylem Planı; Sahra Altı Afrika’nın problemlerine kalıcı çözümler üretilmesi.



O halde soralım şimdi, hangi iktidar döneminde kaç bakanın bu kadar donanımlı eğitim, iş, sosyal ve sivil toplum hayatı var?