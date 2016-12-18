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Diriliş Postası: Ey zalimler ve destekçileri ile sessiz kalanlar; Türkiye'nin korkunç intikamına hazırlanın!

"Ne Rusya’nız, ne Amerika’nız ne de entarisinin altında fingirdediğiniz Pers mollaları sizi koruyabilecek"

18 Aralık 2016 15:05

İktira yakınlığı ile bilinen Diliş Postası, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin olarak, "Türkiye’nin korkunç intikamına hazırlanın" başlıklı manşet haberle çıktı. Hz. Ali'nin "Mazlumun intikam günü zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur" sözünün alıntılandığı haberde, "Ey zalimler başta kendiniz, destekçileriniz, size sessiz kalanlar ve döktüğünüz kana siyasi ekmek bananlar... Fırat Kalkanı Harekâtı’nın intikamını almak için Kayseri’ye saldıran düşmanlar, bizi korkutmak istiyor ama Kayseri’nin de Halep’in de aynı memleket olduğu hakikatini perçinliyor. Öyleyse İstanbul neyse Şam odur, Ankara neyse Musul odur, Diyarbakır neyse Kerkük odur…" ifadeleri yer aldı. 

"Beş koldan saldıran düşman ısrarla 'Elinizi memleketinizden çekin Misak-ı Milli denilen ‘haddinizi’ bilin' diyor" görüşünün savunulduğu haberde, şöyle dendi:

"DAEŞ’i, PKK’sı bunu canlı bombayla söylerken arkalarından döktükleri kana ekmek banan güya “vatanseverler”, teröristin mesajını stratejik analiz diye yutturuyor. Allah’ın izniyle Türkiye ne kendini patlatan keşlerinizden ne de darbe tehditlerinizden korkuyor. Siz, şimdi kendinizi büyük bir azaba uğrayacağınız intikama hazırlayın. Türkiye üzerinize üzerinize gelecek artık ve ne Rusya’nız ne Amerika’nız ne Kraliçeniz ne de entarisinin altında fingirdediğiniz Pers mollaları sizi koruyabilecek…"

Diriliş Postası'nın bugünkü birinci sayfası şöyle:

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