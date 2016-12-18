Kayseri'de şehit olan 5 asker daha memleketlerine uğurlandı

Kayseri'de sivil askeri personeli taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan 14 askerden kimliği tespit edilen şehit 5 asker daha düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Bakanlar törene katıldı
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP milletvekili Taner Yıldız ve şehit yakınları katıldı.
Dün düzenlenen törende şehit askerlerden Fehmi Barçın, Yunus Emre Duran, Serdar Çiçekli, Hasan İlhan, Kenan Döngel, Abdülsamet Özen, Kamil Tunç memleketlerine uğurlanmıştı.
Şehit Göksel Ağaçyetiştiren, Arif Tuğ, Mustafa Cihan, Uğur Korkmaz, Raşit Yücel'in cenazesi askeri uçakla memleketlerine gönderilecek.