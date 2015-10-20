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Politika

Diriliş Postası: Erdoğan ve Davutoğlu bir araya geldiklerinde gülmüyorlar, bir gıdıklama memuru gerek!

"Gülüyor gibi yapıyorlar..."

20 Ekim 2015 18:32

Bir dönem Star gazetesinde yazan Hakan Albayrak'ın kurduğu Diriliş Postası'nın "Lafı Uzatmayalım" bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir araya geldiklerinde gülmedikleri öne sürüldü. İkilinin dünkü 3. Havalimanı finansman töreninde yan yana geldiklerinin hatırlatıldığı yazıda, "Erdoğan ve Davutoğlu bir toplantıda yan yana geleceği vakit orada muhakkak bir gıdıklama memuru da bulundurulmalı" denildi.  

Diriliş Posta'sında "Erdoğan ve Davutoğlu için bir gıdıklama memuru" başlığıyla yayımlanan yazı  şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu bir toplantıda yan yana geleceği vakit orada muhakkak bir gıdıklama memuru da bulundurulmalı. İkisi yan yana geldiğinde yüzleri gülemiyormuş gibi bir hal var. Dünkü İstanbul Yeni Havaalanı Birinci Etap Finansman Paketi imza töreninde mesela. Anadolu Ajansı’nın geçtiği bütün tören fotoğraflarını inceledik, yan yana göründükleri fotoğraflardan sadece bir tanesinde gülüyor gibi yapıyorlar (Gülmüyorlar, gülüyor gibi yapıyorlar). Olmuyor böyle. Başka yolu yoksa adamakıllı bir gıdıklamak lazım kendilerini. Beraber şöyle adamakıllı bir gülsünler ki bizim de içimiz açılsın."

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