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Diriliş Ertuğrul setinde yangın

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dizinin çekimlerine ara verildi

27 Kasım 2017 18:38

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’un Riva’daki setinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, yangın dün sabah 04.30 sıralarında Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva’da bulunan çekim platosunda meydana geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dizide kullanılan kostümlerin bulunduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında kostümler kül olurken, şirket çalışanları anında olaya müdahale edip ayrıca itfaiye ekiplerine haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Beykoz İtfaiye Şefliği platoya gelerek yangına müdahale ederken, olayda yalnızca maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, dizinin çekimlerine ara verildiği öğrenildi.

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