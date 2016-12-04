Diriliş Ertuğrul krizi, Okan Bayülgen'in reklam anlaşmasına da mı uzandı?

Şovmen Okan Bayülgen'in 43. Altın Kelebek Ödül töreninde TRT'de yayımlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ile ilgili sözleri nedeniyle Kanal D'de ekrana gelmesi beklenen şov programının iptal edildiği iddiasından sonra şovmenin bir işinin daha kaybettiği ileri sürüldü. Yeni iddiaya göre, seslendirme yaptığı marka, ünlü şovmenin reklam anlaşmasını iptal etti.

Diriliş Ertuğrul krizi, Okan Bayülgen'i Kanal D'deki işinden mi etti?

Okan Bayülgen, Altın Kelebek ödül töreninde, en iyi dizi ödülünü alan Diriliş Ertuğrul için, "Diriliş Ertuğrul'u hiç seyretmediğim için, kendilerine söz vermek istiyorum, bundan sonra her gün seyredeceğim. Yayınlanmasa bile ekran başında olacağım" sözleri üzerine ekip oyuncuları ödülü iade etmişti.

<br /> Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, yaşananlara "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Okan Bayülgen, "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” demişti.

Vatan'da yer alan habere göre Okan Bayülgen'e bir kötü haber de reklam sektöründen geldi. İddiaya göre; seslendirme yaptığı marka, ünlü şovmenin reklam anlaşmasını iptal etti.