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Diriliş Ertuğrul krizi, Okan Bayülgen'i Kanal D'deki işinden mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okan Bayülgen'in Altın Kelebek ödül törenindeki konuşmasına "Beyefendi de izleyememiş" ifadelerini kullanmıştı

25 Kasım 2016 14:14

Kanal D'nin, Okan Bayülgen'in 10 gün önce başlaması gereken programını iptal ettiği iddia edildi.

Okan Bayülgen, Altın Kelebek ödül töreninde, en iyi dizi ödülünü alan Diriliş Ertuğrul için, "Diriliş Ertuğrul'u hiç seyretmediğim için, kendilerine söz vermek istiyorum, bundan sonra her gün seyredeceğim. Yayınlanmasa bile ekran başında olacağım" sözleri üzerine ekip oyuncuları ödülü iade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlar,a "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Okan Bayülgen, "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” demişti.

Odatv'nin haberine göre; Okan Bayülgen'in yaklaşık 10 gün önce Kanal D'de başlaması gereken programı iptal edildi. Bu kararla birlikte Kanal D'nin, Okan Bayülgen ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

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Okan BayülgenDiriliş ErtuğrulAltın Kelebek ödül töreni

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