Diriliş Ertuğrul internette en çok aranan dizi oldu

Dünyaca ünlü arama motoru Yandex'in Kasım ayını kapsayan analizinde ilk sırada 'Diriliş Ertuğrul' yer alırken onu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'İçerde' takip etti. Kullanıcıların en çok aradıkları yabancı dizi ise 'Walking Dead' oldu.

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde 'Diriliş Ertuğrul' dizisine yaptığı alaycı yorumlarla gündeme gelen Okan Bayülgen, "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” dedi. Bayülgen'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" ifadeleriyle eleştirmişti.

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Diriliş Ertuğrul'la ilgili tartışmada ne yaşanmıştı?

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İşte Yadex'in en çok aranan diziler listesi:

Yerli diziler

1- Diriliş Ertuğrul

2- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

3- İçerde

Yabancı diziler

1- Walking Dead

2- Flash

3- Game of Thrones