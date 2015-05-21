Direnişteki metal işçilerine tebligat

Türkiye'nin otomotiv üssü haline gelen Bursa'da, ücretlerin iyileştirilmesi amacıyla hem sendikaya hem de işverenlere karşı direniş başlatan işçilerden bir kısmına Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat gönderildi.

TOFAŞ'ta 17 işçiye gelen tebligatta, işçilerin 24 saat içinde, Bursa Adalet Sarayı'nda, ilgili cumhuriyet savcısının odasında hazır bulunması istenerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şikayetçi TOFAŞ Fabrikaları vekili tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçeleri gereğince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Mayıs 2015 tarih ve 2015-345510 sayılı yazılarına istinaden, TCK'nın 117/4 cebir veya tehdit kullanarak işçi veya işvereni, ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir ve 119/1.c maddesi (Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.)"

Renault işçilerine de tebligat gönderildi

Tebligat gönderilen ve TOFAŞ'ta işçilerin sözcü olarak seçtiği Zeki Kırlak, tebligatın kendisiyle birlikte 17 kişiye geldiğini belirterek, "Burada daha çok öncü gibi duran arkadaşlar var. Tebligat onlara geldi. TOFAŞ Fabrikası'nı zarara uğratmaktan dolayı tebligat geldi. Yarın tebligatla gideceğiz, savcıya ifade vereceğiz. Savcıdan gizli saklı iş yapmıyoruz ki" dedi.

Eylemci işçilerin avukatlarından Deniz Baykal, OYAK Renault'da da bazı işçilere tebligat gönderildiğini ancak kaç kişiye ulaştığının henüz belli olmadığını bildirdi.