Direniş nedeniyle geri adım atan DALÇEV yeniden İztuzu Plajı'na yerleşti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Caretta Caretta’ların yumurtladığı dünyaca ünlü İztuzu Plajı’na geçen yıl izinsiz girdiği iddia edilen, ancak halkın direnişi üzerine geri çekilen DALÇEV A.Ş. yetkilileri, yeniden plaja geldi.

DALÇEV A.Ş yetkililerinin İztuzu Plajı’nda Boğazağzı’nda bulunan 2 nolu büfe işletmesine gelmesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MUSKÜ) İktisadi İşletmesi yetkilileri de plaja gelerek tutanak tuttu.



Yetkililer, DALÇEV A.Ş.’nin büfeden çıkartılması için Kaymakamlığa dilekçe verdi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu Plajı’nın korunması için Bakanlık tarafından Muğla Üniversitesi’ne yükümlülük verildiğini belirten yetkililer, hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

DALÇEV: Tesisimizi açtık, işletmeye başladık

DALÇEV A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Oruç, "Boğazağzı günübirlik işletmeleri 29 Aralık 2014 tarihinde bize teslim edildi. Biz de sezonun başlaması ile geldik, tesisimizi açtık ve işletmeye başladık. Bizim aleyhimize herhangi bir mahkeme kararı yok. Protokolün iptali ile ilgili bir girişim vardı. Muğla mahkemeleri bu girişimi de geçersiz kıldı. Dolayısıyla bize teslimattan kaynaklanan hakkımızı kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki; burayı daha önce Ortaca Belediyesi işletiyordu. Muğla Büyükşehir olması ile bir ihale açıldı ve biz ihaleye katılarak bu alanı MUÇEV’den teslim aldık. İztuzu Boğazağzı mevkiindeki işletmelerin işletme hakkı bizim" dedi.

'Bu iş zorbalıkla olmaz'

MUSKÜ Rektörlük Genel Sekreteri ve MUSKÜ İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan ise, "DALÇEV A.Ş’nin Muğla İdare Mahkemesi ve Aydın Bölge İdari Mahkemesi’ne açmış oldukları yürütmeyi durdurma davası reddedildiği gibi, daha önce MUÇEV tarafından yapılan sözleşmeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.3.2015 tarihinde MUSKÜ ile yapılan tutanak ile önceki yapılan tutanakların hepsi hükümsüz kalmıştır. Bu arkadaşlar gelmiş buraya cebren yerleşmiş konumdalar. Bu iş zorbalık ile olmaz. Biz kendileri ile herhangi bir eyleme girmeyiz, biz MSKÜ olarak hukuki işlemlere başladık" dedi.