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Yaşam

#direngezi e-kitap oldu

Ali Rıza Babaoğlan ile Avukat Meltem Banko, Gezi Parkı direnişi boyunca atılan 24 milyon tweetin analiz edilmesiyle ortaya bir e-kitap çıkardı.

04 Temmuz 2013 20:31

Linkedin Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Bölge Yöneticiliği görevini yürüten ve sosyal medyanın politikaya etkileri üzerine çalışan Ali Rıza Babaoğlan ile sosyal medya alanında çalışmaları bulunan Avukat Meltem Banko, Gezi Parkı olaylarını inceledi. İkili, Gezi Parkı olayları sürecinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden atılan 24 milyon twit analiz etti.

Gezi Parkı olayları sırasında atılan twitlerin detaylı incelendiği e-kitap, "http://geziparkikitabi.com" adresinde yayına sunuldı. 120'den fazla başlıkla paylaşımların yapıldığı Twitter'da, herhangi bir etikete sahip olmayan fakat konuyla doğrudan alakalı olan "ciddi sayıda" mesaj paylaşımları da e-kitap'ta yer alıyor.

Yedi bölüm şeklinde tasarlanan 43 sayfalık e-kitap, sürece dair analizler ve grafikler ile 24 milyon mesajın, siyasi parti liderlerinin Twitter profillerine olan yansımalarını da içeriyor.

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