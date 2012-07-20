Direksiyon başında dondurma yiyenlere '72 TL' ceza

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Suat Özdemir, direksiyon başında dondurma yiyen sürücülere 72 lira ceza kesileceğini açıkladı.

Polisevi'nde düzenlenen Fahri Trafik Müfettişleri toplantısına, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Suat Özdemir, fahri trafik müfettişleri ile şube personeli katıldı.

Türkiye'de terörden sonra ikinci önemli sorunun trafik kazaları olduğunu anlatan Suat Özdemir, Cumhuriyet Caddesi'nde dondurma satışı yapılan yerlerde direksiyon başındaki sürücülerin araçlarını durdurarak dondurma aldığını söyledi.

Özdemir, sürücülerin dondurma yiyerek otomobil kullanmasının suç olduğunu belirterek, ‘’Otomobil hareket halindeyken şoför dahil herkes külahta dondurma yiyor. Cep telefonuyla konuşurken otomobil kullanmak başlı başına problemken, yazla birlikte dondurma yiyerek araç kullananlar arttı Bir de çocuklarını kucağına alarak otomobil kullanıyorlar. Bunların cezası 72 TL ‘’ ifadelerini kullandı.