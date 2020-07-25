Dipsiz Göl katlinden sonra yönetmelik değiştirildi: Define arama sınırı 50 kilometreye düşürüldü; karasal ortam dışındaki göl, dere ve denizlerde kazılar yasaklandı

Gümüşhane'de, Dumanlı köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan kazıda Dipsiz Göl'ün yok olmasının ardından tartışılan define arama yönetmenliği değiştirildi. 100 metrekare olan define arama sınırı 50 metrekareye düşürülen yönetmenlikte, karasal ortam dışındaki göl, dere ve denizlerde kazılar yasaklandı.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "İkinci bir Dipsiz Göl olayı yaşanma şansı tamamen ortadan kaldırıldı" dedi.

Define arama yönetmeliğinde değişiklik

Yasal izinle yapılan kazıda Dipsiz Göl'ün yok olmasının ardından tartışılan define arama yönetmenliği değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan değişiklikle, define arama koşulları sınırlandırıldı. Başvuru sürecinde, define araması yapacaklara noter tasdikli muvafakatname ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alma şartı getirildi.

Define arama sınırı 50 metrekareye düşürüldü

100 metrekare olan define arama sınırı 50 metrekareye düşürülen yönetmenlikte, karasal ortam dışındaki göl, dere ve denizlerde kazılar yasaklandı. Define aramasında çıkan kalıntılar ise kültür varlığı müzelere, define ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na teslim edilecek. Aralıksız ve en fazla 15 gün sürecek aramalar sırasında, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği define arayıcısı tarafından sağlanacak. Ayrıca aramalar sırasında definede ve kazı sahasında doğacak her türlü zararın sorumluluğu define arayıcısında olacak.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği: Derinlik 10 metre ile sınırlandırıldı

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, define aramalarında 'Dipsiz Göl'deki gibi amacını aşan uygulamalar yaşanabildiğini ve define arayıcılarının eski yönetmelikteki açıkları kullanarak yasal iznin ötesine geçtiklerini söyledi. Erüz, "Yeni yapılan bu hazine arama yönetmeliğinin değiştirilmesiyle birlikte 100 metrekare olan sınır 50 metrekareye düşürüldü.

İstediğiniz kadar derine kazma imkanı ortadan kaldırılarak sadece 10 metre ile sınırlandırıldı. Ayrıca sadece karasal ortamda bir kazı yapmaya izin verildi. Kesinlikle derelerde, göllerde ya da deniz ortamında herhangi bir hazine amaçlı arama ruhsatı başvurusu kesinlikle söz konusu değil. İkinci bir Dipsiz Göl olayı yaşanma şansı tamamen ortadan kaldırıldı" dedi.

"Hem maddi, hem de hapis cezaları vermeliyiz"

Anadolu'daki bütün antik kentlerin kaçak kazı yapanlarca tahrip edildiğini belirten Erüz, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki bütün tarihi köprüler, çeşme, cami ve kiliseler ile sahipsiz kalan tüm eski evlerin hepsi tamamen hayale dayalı anlamsız, yersiz davranışların sonucu olarak hazine meraklıları tarafından tahrip ediliyor. Yasada mutlaka hazine arayıcılığının kaçak yapılanlarına çok ciddi büyük cezalara tabii tutulmalı. Hem maddi, hem de hapis cezaları vermeliyiz. Çünkü tahrip ettikleri eserler, bizim ulusal ve insanlığın, ülkenin ve tüm vatandaşların kültür mirası ve doğal mirasıdır. Hiç kimsenin ulusal bir mirası yok etmeye hakkı olamaz. İhbar edenlerin de mutlaka gizlenmesi gerekiyor.

Bir şekilde öğrenip vatandaşa zarar veriyorlar. Köylüler bu konuda çok tedirgin. Mutlaka daha ciddi önlemler alınmalı."