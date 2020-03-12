Dinozorların bir yılı 372 günmüş

Amerikan Jeofizik Birliği’nin ‘Geç Kretase’den kalma bir fosil üzerinde yaptığı bir araştırma, Dünya’nın dinozorların son döneminde (65 milyon yıl önce) bugünkünden daha ‘hızlı’ olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada, 70 milyon yıl önce bir yılın 372 gün olduğu kaydedildi.

Çalışmalarda ‘Rudist İstiridye’ olarak bilinen nesli tükenmiş bir yumuşakçanın kabuk fosili incelendi. Yumuşakçanın seçilme nedeni ise ‘Rudist İstiridye’nin günde bir katman kendini büyütmesi olarak gösterildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre araştırmacılar, kabuktaki halkaları saymak ve küçük dilimler halinde fosili inceleyebilmek için lazer kullandı. Bu halkaların incelenmesiyle 70 milyon yıl önce bir yılın 372 gün, bir günün ise 23.5 saat olduğunun tespit edildiği açıklandı.