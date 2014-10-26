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Sağlık

'Dinlendirici gözlük'ler gerçekten dinlendiriyor mu?

Bir dönem dinlendirici gözlük adıyla 0.25-0.50 numaralarında çeşitli gözlükler, piyasada bolca satıldı

26 Ekim 2014 01:08

Hiçbir göz kusuru olmadığı halde dinlendirici olarak 0.25, 0.50 numaralı gözlüklerin kullanıldığını ancak gerçekte dinlendirici diye bir gözlük olmadığı ortaya çıktı. 

Göz doktoru Yalçın İşcan, aksine dinlendirici denilen gözlüklerin gözü yorduğunu söyledi. İşcan, “Bu tabir tamamen yanlıştır. Şayet gözde bir bozukluk yoksa gözün bu asli görevini yerine getirirken yorulması diye bir şey de söz konusu olamaz” dedi. Dinlendirici gözlüklerin, bilinenin aksine sağlıklı gözleri yorduğunu aktaran İşcan, “Misal koltuk değneği yalnızca ayak ve bacaklarında sorunu olanlar için faydalıdır. Böyle bir sorunu olmayan için hiçbir faydası yoktur. Bilgisayar ekranıyla göz mesaisi yoğun olan kişilere numarasız veya 0.25 numaralı gözlük kullanımı öneriyoruz. Çünkü camların ışığı emici ve yansıma azaltıcı etkileri vardır. Onun dışında dinlendirmek için herhangi bir gözlük önermiyoruz” şeklinde konuştu.

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