Dinle Sebastian! | Fulya Canşen, göçün 60. yılında ‘Alamancılar’ın ve Almanların hikâyelerini yazdı

WDR Köln Radyosu editörü ve T24 yazarı Fulya Canşen, tam 60 yıl önce Türkiye’den Almanya’ya başlayan göçün hikâyesinin, Almanların “gurbetçilere” bakışının, göç eden Türklerin kuşaklar arası serüveninin kitabını yazdı. Deneyimli gazeteci Canşen’in Türklerin göçüne dair Almanya’daki tanıklıkları “samimiyetle, aşkla, güçlü gözlemlerle ve cesaretle” anlattığı ve ‘Dinle Sebastian!” adıyla yayımlanan kitabı Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

“İnsan Anadilinde mi Sever?” alt başlığını taşıyan kitap için yayınevinin paylaştığı tanıtım metni şöyle:

“Türkiye’den Almanya’ya göç etme fikri 1961’de iki ülke arasında imzalanan Türk İşgücü Anlaşması’ndan beri, yani tam 60 yıldır revaçta. ‘Gurbetçilik’, ‘Alamancılık’ gibi nitelemeler, kavramlar hiç yabancı değil. Peki, Türkiye’den görünenlerle Almanya’da yaşananlar aynı mı?

Canşen’in birdenbire başlayan Almanya macerasını ve iki ülke arasında geçen, ne oralı ne buralı bir hikâyeyi anlattığı Dinle Sebastian, gözlemci bir gazeteci gözüyle Almanlara, ‘Alman bürokrasisi’ne, Almanların Türklere ve ‘Alamancılar’a bakışına ilişkin olarak da ilginç ayrıntılar içeriyor. İçten, açık sözlü ve samimi anılarla bezeli Dinle Sebastian, cesur bir kadının kimlikler ve etiketler düzlemine hiç bulaşmadan kendini gerçekleştirmesinin hikâyesi.”

Arka kapak yazısı

Kâmile bir gün, bir Alman kadın arkadaşı ile spor yaptıktan sonra, erkek ve kadınların birlikte girebildikleri bir saunaya gitmiş. Uzanmış tahta banklara sere serpe. Siyah uzun saçları, hafif tombul oluşu ve esmer teninden yola çıkmış olsa gerek bir Alman erkek, Kâmile’nin Türkiyeli, daha doğrusu Müslüman olduğunu düşünmüş. Kısa bir süre sonra kendisiyle ufak ve terletici bir sohbete koyulmuş. Pek gecikmeden de asıl terleten soru gelmiş:



“Başörtünüz nerede?”



Anadili gibi Almanca konuşan arkadaşım da arkadaşı da şaşırmış ve soran gözlerle bakınca, Alman bir hata yaptığını anlamış, düzeltmeye çalışırken ise kelimenin tam anlamıyla kaş yaparken göz çıkarmış.



“Şey! Yani dışarıda başörtüsü takıyor musunuz demek istedim...”

Künye :

Eser Adı: Dinle Sebastian!

Eser Alt Başlığı: İnsan Anadilinde mi Sever?

Yazar Adı: Fulya Canşen

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Türü: Edebiyat

Sayfa Sayısı: 184

Fulya Canşen ve Serap Doğan tarafından hazırlanan Almanya’ya Göçün 60. Yılı podcast serisi Tefrika24’te

Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 60. yılı. 30 Ekim 1961 yılında sessiz sedasız imzalanan işgücü göçü nota teatisinin üzerinden tam 60 yıl geçti. "Misafir İşçiler"in Sirkeci garında başlayan yolculukları hâlâ sürüyor. Bu yolculuk kah sendikal direniş, kah ırkçı saldırılar ile Almanya’yı acı vatana dönüştürürken, toplumsal ve ekonomik olarak zenginleştirdi de. Dünün işçileri bugünün avukat, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarını da yetiştirdi. Ve en önemlisi Almanya, istemeyerek de olsa bir göç ülkesi olduğunu kabullendi. Türkiye’den Almanya’ya 60 yıl önce gelen emekçilere adanan 6 bölümlük bu dizi, WDRCosmo Köln Radyosu’nda Fulya Canşen ve Serap Doğan tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve DAAD Türkiye'nin katkılarıyla hazırlandı.