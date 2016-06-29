Dink davasında savcı, Ercan Demir’in tahliyesine itiraz etti

Hrant Dink cinayeti davasında savcı Evliya Çalışkan, son duruşmada serbest bırakılan Ercan Demir'in tahliyesine itiraz etti.

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği, Dink cinayeti davasında Ercan Demir’in tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Agos’tan Gözde Kazaz’ın haberine göre Savcı Çalışkan, Demir’in tahliye kararının kaldırılmasını ve Demir hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

"Cinayet tasarısından haberdardı"

Savcı Çalışkan itiraz gerekçesinde, Demir’in “başından itibaren Hrant Dink’e yönelik cinayet tasarısından haberdar olduğunu, hatta 13 Ekim 2005 tarihli, Erhan Tuncel’in cinayet tasarısıyla ilgili bilgi verdiği ilk buluşmaya bizzat katılarak Muhittin Zenit’le birlikte F4 raporunu tanzim ettiğini” savundu.

Çalışkan, dilekçede, “cinayetten hemen sonra, cinayeti kimin işlediğine dair örgüt mensupları dışında kimsenin bilgisinin bulunmadığı dönemde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü ve sanık Demir’in doğrudan Yasin Hayal’e yönelmelerinin, onların cinayet tasarısını ve failleri başından beri bildiklerini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

"Delillerin karartılmasında belirleyiciydi"

Ercan Demir’in Dink’e yönelik cinayet tasarısının gerçekleştirilmesinde ve delillerin karartılmasında önemli ve belirleyici yol oynadığını savunan Savcı Çalışkan, sanığın sorgusu tamamlanmadan, kaçma şüphesi bulunduğu halde tahliye edilmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Ercan Demir kimdir?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 2007’de öldürüldüğünde Demir Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde kısım amiri olarak görev yapıyordu.

Ercan Demir, cinayet işlendiğinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde amirdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 1 Temmuz 2014 kararında Demir’in cinayette sorumluluğuna yönelik araştırılması istendi.

Demir, Kobane protestoları sonrası Ocak 2015'te Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu bianet'e verdiği demeçte “Ercan Demir, Hrant Dink cinayetinden sorumlu olan şahıslardan biridir” demişti.

12 Ocak’ta, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturmayı yürüten Savcı Gökalp Kökçü’ye şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Demir yurtdışı yasağı konarak serbest bırakıldı.

Demir hakkındaki yakalama kararı, Savcının mahkeme kararına itirazının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Demir hakkında yakalama kararı verdi, 19 Ocak 2015’te tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercan Demir'in, Erhan Tuncel'in eski yardımcı istihbarat elemanı olduğu yönündeki bilgileri dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle paylaşmayarak gizlediği belirtildi.

İddianamede, "Ancak ilişiği kesilen Tuncel ile görüşme ve ilişkiyi devam ettirmek mevzuata göre yasak olmasına rağmen kayıt dışı bir şekilde, Tuncel ile ilişiğinin kesildiği 23 Kasım 2006'dan 7 Ocak 2007'ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerine tahsis edilen telefon ile Tuncel ile toplamda 34 görüşme gerçekleştirildiği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Demir'in “silahlı terör örgütünün üyesi” olduğu belirtilen iddianamede cinayet günü şüphelilerin arasındaki telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarına da yer verildi.

Dink'in öldürüldüğü saatten (15.00) 1 saat 44 dakika sonra, 16.44'te Muhittin Zenit'in Erhan Tuncel'i aramıştı. Zenit'in bu kadar kısa sürede Tuncel'e ulaşmasıyla ilgili iddianamede savcının "Cinayet haberinin duyulduğu anda Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Engin Dinç ve Ercan Demir'in tereddütsüz Yasin Hayal'in bu cinayeti işlediğini bildiklerini veya öngördüklerini açıkça ortaya koymaktadır” yorumu yaptı.

Demir, 23 Haziran’daki duruşmada tahliye edildi.