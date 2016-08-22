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Dink davasında "Örgüt yok" kararı veren heyetin tamamı 'FETÖ' şüphelisi

Savcı Hikmet Usta da 'tutuklamaya yönelik' yakalama kararıyla aranıyor

22 Ağustos 2016 13:54

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada “Örgüt yok” kararı veren, kapatılan İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Rüstem Eryılmaz ile üye Hâkim Mustafa Başer, 'FETÖ' suçlamasıyla tutuklandı. Üye Hâkim Hadi Çağdır ile Savcı Hükmet Usta ise aranıyor.

TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından yargıda başlayan tasfiye süreci, onlarca önemli davada alınan kararları tekrar tartışmaya açtı. Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, davalar arasında arasında en dikkat çekenlerden biri, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesi ve “Örgüt yoktur” diyen 3 kişilik mahkeme heyeti ile savcı. Dink cinayeti davasında ilk kararı veren eski ‘İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Hâkim Rüstem Eryılmaz, HSYK’nın açığa alma kararının ardından 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Yine FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan heyet üyesi Hâkim Mustafa Başer’in yanı sıra diğer üye Hâkim Hadi Çağdır ile savcı Hikmet Usta da ‘tutuklamaya yönelik’ yakalama kararıyla aranıyor.

Dink davası heyeti “Örgüt yoktur” kararıyla tartışma yaratmış, Eryılmaz kendisini arayan bir gazeteciye telefonda “Örgüt var, delil yok. Delil yetersizliğinden beraat kararı verdik” açıklamasını yapmıştı. Savcı Hikmet Usta ise kararı temyiz edeceğine ilişkin dilekçesinde, Eryılmaz’ın açıklamasına karşı “Örgüt de var, delil de. Hem de fazlasıyla var” ifadesini kullandı. Hrant Dink’i Ergenekon örgütünün Trabzon hücresinin öldürdüğünü ileri süren Savcı Usta, mahkemenin delilleri göz ardı ederek beraat kararı verip yasaya aykırı davrandığını söyledi.

 

"Örgütten de yargılayın"

 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 15 Mayıs 2013’te İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Dink cinayetine ilişkin “Örgüt yoktur” kararını, ‘sanıkların suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan ceza alması gerektiğini belirterek bozdu. Yüksek mahkeme, cinayet suçundan Yasin Hayal’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ise ‘azmettirmekten değil’, ‘cinayete iştirak etmek’ şeklinde düzelterek onadı.

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