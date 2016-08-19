Dink davası hâkimi Manisa'da gözaltına alındı

'FETÖ' operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hâkim Rüstem Eryılmaz Manisa'da gözaltına alındı.

Bir dönem Hrant Dink davası dosyaya bakan ve halen Şanlıurfa'da görev yapan Hâkim Rüstem Eryılmaz, FETÖ operasyonu kapsamında Manisa'da gözaltına alındı.

Eryılmaz hakkında, FETÖ'ye üye olma iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında;

1-Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/5505 sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,

2- Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/94 sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,

3- Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/94 sayılı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs etme, suçlarından yakalama emri bulunuyordu.