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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dink davasında 'örgüt yok' kararı veren hâkim tutuklandı

Hâkim Rüstem Eryılmaz, Manisa'da gözaltına alınmıştı

20 Ağustos 2016 16:30

Bir dönem Hrant Dink davası dosyasına bakan ve 'FETÖ' operasyonu kapsamında Manisa'da gözaltına alınan hâkim Rüstem Eryılmaz  tutuklandı.

Eryılmaz hakkında, FETÖ'ye üye olma iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında;

1-Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/5505 sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,

2- Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/94 sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,

3- Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/94 sayılı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs etme, suçlarından yakalama emri bulunuyordu.

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