Dink davasında 'örgüt yok' kararı veren hâkim tutuklandı

Bir dönem Hrant Dink davası dosyasına bakan ve 'FETÖ' operasyonu kapsamında Manisa'da gözaltına alınan hâkim Rüstem Eryılmaz tutuklandı.
Eryılmaz hakkında, FETÖ'ye üye olma iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında;
1-Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/5505 sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,
2- Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/94 sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,
3- Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/94 sayılı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs etme, suçlarından yakalama emri bulunuyordu.