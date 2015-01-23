Dink davasında bir arpa boyu yol gidilemedi

Hrant Dink cinayeti davasında Dink ailesi avukatları ve sanık avukatları soruşturmanın genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin olarak açılan davaya İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Erhan Tuncel, Dink ailesi avukatları ve sanık avukatları katıldı.

30 Ekim 2014'te gerçekleşen son duruşmada, cinayet gününe ait kamera kayıtlarındaki kişinin, azmettirici olarak yargılanan Yasin Hayal'in abisi Osman Hayal olup olmadığının tespit edilmesi istenmiş; bu kapsamda Mahkeme, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden Osman Hayal'in fotoğraflarını talep etmişti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Hayal'in fotoğraflarını mahkemeye göndermesi üzerine Mahkeme de raporun hazırlanması için fotoğrafları ve kamera kayıtlarını Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderdi.

Agos gazetesinin haberine göre, duruşmada söz alan Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, soruşturmanın genişletilmesini talep ettiği dilekçeyi mahkemeye sundu.

Bakırcıoğlu dilekçesinde, Hrant Dink'i ölüme götüren sürece ve cinayette adı geçen kamu görevlilerine dikkat çekti. Gerekli koruma tedbirlerinin alınmadığına dikkat çeken Bakırcıoğlu, cinayetin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, kamu görevlileriyle ilgili iddianame düzenlenmediğine vurgu yaptı.

AİHM'in Dink cinayeti dosyasında verdiği karara dikkat çeken Bakırcıoğlu, kamu görevlilerinin cinayetten haberdar olmalarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını söyledi. Cinayette açık sorumluluğu olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, istanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin cinayetten 8 yıl sonra ifadelerinin alınmaya başlandığını belirten Bakırcıoglu, gerçeğin açığa çıkartılması için soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Tuncel ve Hayal'in avukatı: Genişletilmesi talebine katılıyoruz

Bakırcıoğlu'nun ardından söz alan, sanık Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, soruşturmanın genişletilmesi talebine ilişkin olarak "Biz soruşturmanın genişletilmesi taleplerine her zaman katılıyoruz" dedi. Kamu görevlilerinin bazılarının tutuklandığını hatırlatan Soruklu, "tutuklamalar göstermiştir ki müvekkilim Erhan Tuncel görevini yapmıştır" diye konuştu.

Soruklu, müvekkili Tuncel’in yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi ve sorumlu mahkemenin kamu görevlileriyle ilgili soruşturmasının sonucunun beklenmesini talep etti.

Yasin Hayal ve Osman Hayal’in avukatı Fatma Aygören de soruşturmanın genişletilmesi ve kamu görevlileriyle ilgili devam eden soruşturmanın sonucunun beklenmesini istedi.

Mahkeme soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.

Mahkeme ayrıca, Osman Hayal’le ilgili olarak TUBİTAK raporunun beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 28 Nisan günü sabah 10.00’da görülecek.