Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel tutuklandı

Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve kamuoyunda 'Büyük ağabey’ olarak bilinen Erhan Tuncel, davanın görüldüğü İstanbul 14'üncü ağır ceza mahkemesince tutuklandı.

Yargıtay’ın, suikasta uğrayan Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden açılan davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Erhan Tuncel dün Kumburgaz’da yakalandı.

36 gündür bulunamayan ve önceki gün Kumburgaz’da yakalanan Tuncel, "Bu vatan için bir gençlik bir istikbal verdik. Vatan sağolsun" dedi. Kaçmasının söz konusu olmayacağını belirten Tuncel "Mahkemenin kararından sonra 155 ve 156'yı aradım. 155'ten hakkımda yakalama kararı olduğu ve teslim olmam gerektiğini söylediler. AİHM başvuru dilekçemi ve savunmamı hazırlamak için süreye ihtiyacım vardı. Bunları hazırladıktan sonra teslim olacaktım. Tahliye olduktan sonra hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmamıştı. Dünyanın dört bir yanında akrabalarım var. Kaçmak isteseydim kaçardım. Hakkımdaki yakalama kararının kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Polis, savcılığın talimatı olmadığı için Tuncel’in saklandığı evin bulunmadığını, talimatla bulunup arama yapılabileceğini söylediler. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Erhan Tuncel, içeri girişte, “Memlekete hizmet etmenin bedeli budur. Adnan Menderes’in idam edildiği gün tutuklanma bir şereftir” diye bağırdı. Tuncel sorgulandıktan sonra, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Tuncel’in Twitter’dan Yargıtay kararı sonrası ve duruşma öncesi yayınladığı mesajların bazıları şöyleydi:

“Trabzon Emniyeti tarafından uydurma raporla kesildi. Jandarma ile olan ilişkim bu konuyla alakalı polislerin kendilerini aklamak için uydurmasıdır.”

“Öyle bir noktaya geldik ki büyük sandığımız devlet bizim sırtımıza tırmanıp herkese dev görünen tepemizdeki cüceymiş.”

“Bana bu komployu kuran emniyet görevlileri bana bu kararı veren mahkeme yetkililerinden daha fazla bu devlete hizmetim olmuştur. Dink derin yapılanma tarafından öldürüldü. Polis göz yumdu. Yargı olayın üstünü kapattı.”

Hiçbir şekilde kaçmadım

Polis tarafından 38 gündür aranırken dün Kumburgaz’da gözaltına alınan Erhan Tuncel adliyeye sevk edildi. Geceyi Emniyet Müdürlüğünde konduğu nezarette uyuyarak geçirdiği öğrenilen Erhan Tuncel çıkarken, "Ben hiçbir şekilde kaçmadım." dedi.

Kumburgaz’da dün saat 16.30’da gözaltına alınan Erhan Tuncel, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Erhan Tuncel geceyi tek başına konduğu bir nezarette geçirdi. Gece boyunca oldukça sakin olduğu belirtilen Erhan Tuncel’in sabaha kadar uyuduğu öğrenildi. Öte yandan Erhan Tuncel’in tutulduğu nezaretin önünde iki ekibin güvenlik gerekçesiyle görevlendirilerek nöbet tuttuğu, Erhan Tuncel’in yakalandığı sırada üzerinden cüzdan, bir çakmak ve bir anahtar çıktığı belirtildi.

Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erhan Tuncel geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye gönderildi. Oldukça sakin görülen Erhan Tuncel basın mensuplarının sorularına karşılık "Ben hiçbir şekilde kaçmadım" dedi.

Mahkemece tutuklandı

Tuncel'in hakim karşısına çıkacağı 14. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin bulunduğu katta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonunun bulunduğu kata çıkan asansörler iptal edildi. Mahkemenin olduğu bölüm boşaltıldı. Mahkemenin olduğu bölüme basın mensuplarının önce alınmayacağı belirtildi. Mahkeme başkanı ile basın mensupları görüşme yaptı. Ve gazetecilerin duruşmayı izlemesine izin verildi. Erhan Tuncel çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.