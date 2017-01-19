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Medya

Dink ailesi: Mahçupyan ailemizden biri, yazılanlar cinayetin hâlâ siyasi hesaplara alet edildiğini gösteriyor!

"2007 yılı ve sonrasında Agos hisselerinin dağılımıyla ilgili hiçbir tartışma yaşanmamıştır"

19 Ocak 2017 12:47

Dink ailesi, Güneş gazetesinin "Suikast Tüyo'su" başlığıyla yayımlanan 'haber'ine tepki gösterdi. "Etyen Mahçupyan ile ilgili utanmazca yazılanları hayretle okuduk. Etyen Mahçupyan, Hrant’ın yıllarca en yakın arkadaşlarından biri olmuştur, bizim ailemizin de bir üyesi sayılır ve öyle de kalacaktır" denen açıklamada, "Yazılanlar çirkin bir iftira olmaktan ve bu alçakça cinayetin hâlâ siyasi hesaplara alet edildiğini ortaya koymaktan öteye gidemeyecektir" ifadesine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca, 2007 yılı ve sonrasında AGOS hisselerinin dağılımına ilişkin hiçbir tartışmanın yaşanmadığı ifade edildi.

‘Suikast ‘Tüyo’su başlığıyla gazetenin birinci sayfasından manşet olarak yayınlanan ‘haber’de şu ifadeler yer alıyordu:

“Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Suikastla ilgili sayısız kişi sorguya alındı. Ancak Dink’le öldürülmeden az önce telefonda konuşan Etyen Mahçupyan ifade vermedi. Mahçupyan o görüşmeye ilişkin ‘At yarışı konuştuk’ dedi"

“Etyen Mahçupyan, cinayetin hemen ardından Hrant Dink’in eşi Rakel’den gazetenin hisselerini istedi. Ancak Rakel Dink buna karşı çıktı. Hisselerin bir bölümünü alan Zaman yazarı Mahçupyan, Agos’un Genel Yayın Yönetmeni oldu. Ortodoksların sosyalist çizgideki yayın organı Agos’un başına, Katolik ve liberal Mahçupyan’ın geçmesi o dönem çok tartışıldı"

Dink ailesinin "Kamuoyuna" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2017) açıklaması şöyle:

"Güneş Gazetesi’nde Etyen Mahçupyan ile ilgili utanmazca yazılanları hayretle okuduk. Etyen Mahçupyan, Hrant’ın yıllarca en yakın arkadaşlarından biri olmuştur, bizim ailemizin de bir üyesi sayılır ve öyle de kalacaktır. Kavgası olan birileri, belli ki yerde yatan arkadaşının yanına onun fotoğrafıyla utanmaz bir başlık atmayı gazetecilik olarak bu topluma satabileceğini sanıyor. 2007 yılında da sonrasında da AGOS hisselerinin dağılımıyla ilgili hiçbir tartışma yaşanmamıştır. Tamamen özveri ve dayanışma ürünü olan AGOS'un hisseleri sembolik olup, ranta dayalı medya dünyasının anladığı gibi bir değer ifade etmemektedir. Etyen Mahçupyan arkadaşının mirasına sahip çıkma sorumluluğuyla, bizim de arzumuzu kırmayarak, AGOS’un genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Kendisiyle ilgili yazılanlar çirkin bir iftira olmaktan ve bu alçakça cinayetin hâlâ siyasi hesaplara alet edildiğini ortaya koymaktan öteye gidemeyecektir."

10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'in cenaze töreninde on binler böyle haykırmıştı:

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