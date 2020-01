Dinçöz, Can Tanrıyar'a 1 ay süre ile hakaret edemeyecek

Yapımcı Can Tanrıyar İstanbul 10’uncu Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi şarkıcı Petek Dinçöz hakkında asılsız ve küçük düşürücü ithamlarda bulunduğu gerekçesi ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma kararı aldırdı.

Ayşegül Usta’nın Kelebek’te yer alan haberine göre, mahkeme Dinçöz’ün, Can Tanrıyar’a yönelik olarak şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Tedbirin 1 ya süre ile uygulanmasına hükmeden mahkeme, Dinçöz’ün bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde üç günden on güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını, tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarından 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını hatırlattı.

Bir televizyon programına katılan Dinçöz eski eşi Can Tanrıyar’ın kendisini dövdüğünü belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan’a seslenerek, “Beni bu adamdan kurtarın” demişti.