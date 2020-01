Can Tanrıyar'dan Dinçöz'e: Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım

Petek Dinçöz'ün "Can Tanrıyar'dan evliliğimiz boyunca şiddet gördüm, beni hala tehdit ediyor" şeklindeki sözlerine ilişkin Tanrıyar, Dinçöz'ün ifadelerinin gerçek olmadığını savunarak "Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım" dedi.

Cumhuriyet.com.tr'deki habere göre, Tanrıyar, "Ben Petek'e hep yardım ettim. Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım" dedi. "Petek Dinçöz'ü zedeleyecek sözler söylemeyeceğim" diyen Tanrıyar, "Petek Dinçöz'ün benden önce kötü bir hayatı vardı. Petek Dinçöz'ü porno kasetle tehdit etmedim. Petek Dinçöz ile elbette kavga ettik. Artık Petek'e sinirlenmiyorum çünkü hasta. Petek benim özel hayatımı duman etti" dedi.

‘Söylediği her şey yalan’

Evlilikleri süresince Petek Dinçöz ile hesaplarının ayrı olduğunu ifade eden Tanrıyar, "Ben Petek'in parasına mı kaldım. Petek Dinçöz'ü çok kötü kandırmışlar. Petek Dinçöz'ün işlerine engel olmadım. Petek'in söylediği herşey yalan. İnsanları tehdit ettiğim iddiası asılsız bir iddia. Petek Dinçöz'e benimle uğraşmasın diye para bile teklif ettim" dedi. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bir TV kanalında yayınlanan programda eski eşi Can Tanrıyar ile yaşadıklarını anlatmıştı. Gözyaşı döken Dinçöz, Can Tanrıyar'dan her ayrılmak istediğinde fiziksel şiddete ve porno kasetli tehditlere maruz kaldığını öne sürmüş ve Başbakan Erdoğan’dan yardım istemişti.