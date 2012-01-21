-Dinçer: ''Öğretmenlere yeterlilik sistemi geliyor'' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenler için bir yeterlilik sistemi uygulamasına geçeceklerini belirterek ''Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin sağlanması, onların yeterliliklerinin ölçülmesiyle ilgili bir uygulamayı da ayrıca koyacağız'' dedi. Dinçer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ''YÖNVER Ödülleri'' dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak aslında hazırlıklarını büyük oranda tamamlandıkları 2 uygulamanın olduğunu belirtti. Bunlardan birinin okul müdürleri, il ve ilçe müdürlerine yönelik olarak performans uygulama sistemi olduğunu dile getiren Dinçer, bundan sonra okulların her birisini yerel, ulusal ve uluslararası başarılarını takip eden, bunları kıyaslayan bir yönetim sistemini uygulamaya koymak için çaba sarf ettiklerini anlattı. Dinçer, her bir il ve ilçe için stratejik performanslar belirledikleri gibi ulusal düzeyde milli eğitim sisteminin stratejik hedeflerinin ne oranda gerçekleştiğini, yerelde ne oranda başarıyla uygulandığını ortaya koyacak çalışmanın içinde olduklarını ifade etti. Ömer Dinçer, ''Öğretmenlerimiz için de bir yeterlilik sistemi uygulamasına geçeceğiz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Öğretmenler için performans kavramını kullanmadım. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin sağlanması, onların yeterliliklerinin ölçülmesiyle ilgili bir uygulamayı da ayrıca koyacağız. Okul yönetimi, il ve ilçe yönetimleri için performans sistemi uygulamasını ortaya koyacağız. Çünkü bu size sübjektif denetimden, ölçümlerden daha çok objektif ve insanların amaca dönük başarılarını belirlemeye yardımcı olacak'' şeklinde konuştu. Özellikle bu zamana kadarki kamu yönetimi tecrübesi sübjektif esaslar üzerinde kurulu olan bir yönetim sisteminden objektif sistemler üzerine dayalı bir yönetim sistemine geçildiğinde bunun çok kolay olmayacağını söyleyen Dinçer, şunları kaydetti: ''Aslında bizim şimdiye kadar çok başarılı olarak gördüğümüz okul, performans sistemini ortaya koyduğumuzda belki de başarılı gözükmeyecektir. Çünkü normalde sezgisel bir zemin üzerine kurulmuş olan bir yapı içinde, propagandasını iyi yapan, halkla ilişkiler çalışmasını iyi yürüten, tanıtım faaliyetlerini etkin şekilde yürüten tüm kurumlar çok başarılı gözükürler. Performans sistemleri normalde tepe yöneticilerinin genel kamuoyunun başarılı gördükleri dışında gerçek anlamda başarısı yüksek kurumları ve kişileri ortaya çıkartır. Performans sisteminin aslında Türkiye'de gerçekliğe doğru adım atacağı bir sonuç çıkaracağı kanaatindeyim. Türk eğitim sistemi içinde, kamu yönetimi sistemi içinde bizde daha çok şekil önem kazanır, görüntü önemlidir, dolayısıyla bir ölçüm sistemi olmadığı için de daha çok bir hamaset bizim çok ciddi bir yöntem olarak kullanılır.'' Bakan Dinçer, halbuki yönetim sistemlerinde bu tür ciddi zihni değişimlerin beraberinde şekilden içeriğe, görüntüden kapsama, hamasetten de gerçekliğe doğru bir geçişi ifade etmesi gerektiğini, bu anlamda kamu yönetimi anlayışında çok ciddi ihtiyaçların bulunduğunu, şekilden öze doğru bir geçişi milli eğitim sisteminde başarmaları gerektiğini söyledi.