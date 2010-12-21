T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dinazorlar aslında vejetaryenmiş

Dinozorların büyük bölümünün, filmlerde tasvir edilen yırtıcı dinozorların aksine vejetaryen olduğu ortaya çıktı.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Dinozorların büyük bölümünün, filmlerde tasvir edilen yırtıcı dinozorların aksine vejetaryen olduğu ortaya çıktı.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, kuşlara benzer özellikleriyle iki ayakları üzerinde yürüyen ve genellikle tüyleri bulunan "theropod" türü dinozorlar yeşillik yemeyi tercih ediyorlardı.

Bilimadamları, 90 ayrı "theropod" türünün beslenmesi üzerinde yaptıkları araştırmada, sürpriz bir şekilde bunların büyük bölümünün bitki yediğini saptadılar.

Bilimadamları artık, Jurassic Park filmlerinin iki yıldızı "tyrannosaurus rex" ve "velociraptor" gibi etoburların, bir istisna temsil ettiğine inanıyorlar.

Yeni bulgu, ataları olan kuşlara daha yakın olanlar başta olmak üzere, hemen hemen tüm "theropod"ların avlandıkları konusundaki geleneksel inanca karşı çıkıyor.

Araştırmanın başkanı Dr. Lindsay Zanno, "theropod'ların çoğunun yırtıcı bir yaşam biçimine adapte olduğu aşikar ancak, kuşlara doğru evrilirken bir noktada yırtıcı dinozorların yumuşadığı anlaşılıyor" dedi.

Dinozorların beslenme biçimleriyle ilgili bilgi edinmek çok kolay değil. Tyrannosaurus rex gibi kemik kırabilen dişlere sahip olanların yırtıcı oldukları aşikar. Ancak boynuzlu "triceratop"lar gibi bazı diğerlerinin bitkileri yemeye adapte oldukları anlaşılıyor.

Diş ve çeneleri dışında dinozorların beslenmelerine ilişkin diğer göstergeleri, fosilleşmiş dışkıları ve midelerinde kalan kalıntıların mahiyeti oluşturuyor.

Bilimadamları, dinozorların bitki yediğinin göstergesi olan iki düzineden fazla anatomik özellik saptadılar. Bunların arasında dişsiz gagalara sahip bulunmaları da yer alıyor. Bu tür özelliklere sahip olanların vejetaryen oldukları sonucuna varılıyor.

Bu konudaki teorilerden biri, "theropod"ların yeni yaşam alanları keşfederken hayatta kalabilmeleri için hem et hem de ot yedikleri, daha çok bitki yemeye meyilli olanların evrim süreci içinde dişlerini kaybettikleri, gaga ve uzun boyuna sahip olduklarını öngörüyor.

Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24