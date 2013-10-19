'Dinamit' denilen doping ilacı vücut şampiyonunu öldürdü!

Sporcular arasında “Dinamit” olarak bilinen doping ilacını aldıktan sonra fenalaşan ve iç organları iflas eden Şahin İrencin (30) hayatını kaybetti.

Doping ilacı kullanan Şahin İrencin yaşamını yitirdi.

Celal Demirbilek’in Hürriyet’teki haberine göre, Türkiye’de vücut geliştirmede birçok başarıya imza atan İrencin, Avrupa Şampiyonu olmak için, sporcular arasında “dinamit” olarak bilinen doping ilacını kullandı.

Aşırı dozda doping alan sporcu fenalaşarak Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, kullandığı ilaçlardan dolayı kasları kilitlenen İrencin’e müdahale edilemedi.

Hastanede yaşamını yitiren İrencin’in ölümünün ardından kullandığı ilaçlardan numuneler alan savcılar soruşturma başlattı.

Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşamını yitiren vücut geliştirme sporcusu Şahin İrencin’in cenazesi Esenyurt Cemevi’nden kaldırılırken ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşına boğuldu.

‘Şahin’im ateşler içinde eridi gitti’

İrencin’in eşi Münevver İrencin, “Soruyorum, bu ilaçlar nasıl oluyor da serbestçe satılabiliyor” dedi.

İrencin şunları söyledi:

“Bu ilaçlar el altından veriliyor. Aksaray’da Ö. D.’nin kulübünden ilaçlar temin ediliyordu. Bazı ilaçların üzerinde hiçbir yazı yoktu. Poşet içinde geliyordu. O kişi bu ilaçların nasıl kullanacağını söylüyordu.

Eşime spor yaptığı sürece birçok ilaç verildi. En son aldığı ilaç beyaz kutu içinde sarı bir kapsüldü. Bu ilaç vücut ısısını artırarak yağlarını yakıyordu. Günde en az 3 tane alıyordu.

Son kullandığında 8 tane almıştı. Eve geldiğinde aşırı terledi, vücutta kasılmalar vardı. Ö.D. ile telefonda görüştü. ‘Bu ilaç fazla alınırsa ne olur’ dedi. O da bir şeyler söyledi.

Sonra Şahin bana ‘Bir dakika odadan çık bir şey konuşacağım’ dedi. Ben çıktıktan sonra telefonla konuşmaya devam etti. Kapattıktan sonra ‘Beni hastaneye götürün’ dedi. Ateşten yanıyordu. Yan etkisini söylemedikleri için panzehirini bilmiyordu. Önce bir polikliniğe, sonra Bağcılar Araştırma Hastanesi’ne gittik. Doktora ‘İlaçtan zehirlendim’ dedi.

Ateşten havale geçiriyor, sayıklıyordu. Midesini yıkamaya çalıştılar, hortum kasılmadan mideye inmedi. 10 şişe serum verildi. Sonda takıldı.

Yoğun bakıma alındı. Kalp atışları azaldı. Masaj yapılacaktı. Göğsü o kadar sertleşmişti ki masaj için vücudu esnek değildi.

Sonunda doktorlar ‘Elimizden bir şey gelmiyor. Bu ilacın yan etkisine karşı ne verileceğini araştırdık, bulamadık’ dediler.

Şahin’i kaybettim. Şimdi soruyorum. Bu ilaçlara neden engel olunmuyor?”