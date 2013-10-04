Vücut geliştirmek isteyen, hayvanlara verilen hormonları kullanıyor

Vücut geliştirme için kullanılan sentetik hormon ilaçları gençlerin hayatını karartıyor. İnternetten, sokak satıcılarından, spor salonlarından ile bazı eczanelerden çok kolay temin edilebilen ve bilinçsizce tüketilen bu ilaçlar organ kayıpları ve ölümlere sebep oluyor.

Duran Savaş'ın Zaman'daki haberine göre, anabolik androjen ve büyüme hormonu içeren testesteron, trenbolon, metadienon, boldenon ve multipower gibi hormonlar, vücut geliştirmede en sık kullanılan ilaçların başında geliyor.

Spor salonu sahibi Y.A.’nın itirafları denetim yetersizliğini ve tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Gençlerin bir an önce kaslı bir vücuda sahip olabilmek için bazı salon sahiplerinin telkinleriyle hormon kullanmaya başladığını söyleyen Y.A., “Hormon ilaçları peynir ekmek gibi satılıyor. Hiçbir denetim yok. Kurbanlıklara verilen hormon haplarını kullanan bile gördüm” diye konuşuyor.

6 yıldır hormon alarak vücut geliştirme sporu yapan M.S. ise kalbinin büyüdüğünü, doktorların bu durumu hormon ilacına bağladığını anlatıyor. M.S ilacı bıraktığında vücudunun sarktığını, görüntüyü kaybetmemek için ilaç kullanmaya devam ettiğini dile getiriyor.

Prof. Dr. Ramazan Akdemir de, bilinçsizce alınan sentetik türevli ilaçların kalbin bütün fonksiyonlarını bozduğuna dikkat çekiyor.

Tepkilerden çekinerek açık ismini vermek istemeyen ve halen bir vücut geliştirme salonu işleten Y.A.’nın itirafları ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu salonlarda ‘Kuru fasulye ve pilavla bir yere kadar’ deyip gençlerin hormon ilaçlarına yönlendirildiğini iddia eden Y.A.’nın korkutan itirafları şöyle:

“Gençler, bir an önce kaslı bir vücuda sahip olmak istiyor. Bazı salon sahipleri ve arkadaş telkinleriyle hormon kullanmaya başlıyor. Hormon ilaçları peynir ekmek gibi satılıyor. Denetim diye bir şey yok. Kurbanlıklara verilen hormon haplarından kullananı bile gördüm. Birkaç ayda vücut doğal olarak gelişir mi? 4-5 ayda ilaçların yardımıyla gelişen vücutlar var. Gencecik bedenler sadece dış görünüm için mahvoluyor. Hormon kullanmayı tavsiye etmeyen, doğal yollardan vücut geliştirme çalışması yaptırılan salonlar ise rağbet görmüyor.”

Spor salonlarının denetimsiz olduğunu, işletme ruhsatı aldıktan sonra herhangi bir yetkilinin gelip ‘Ne yapıyorsunuz’ diye bile sormadığını öne süren Y.A. sözlerine şöyle devam ediyor:

“Epeydir bu salonu işletiyorum. Şu ana kadar sağlıkla ilgili bir denetim yapılmadı. Bana göre yapılması gereken çok şey var. Öncelikle kayıt tutmak zorunlu hale getirilmeli. Belli periyotlarda uzmanlar gelip vücut geliştiren gençlere bu ilaçların zararlarını anlatmalı. Ancak bu şekilde tedbir alınabilir. Gerekirse belli aralıklarla hormon tahlilleri istenmeli. Ama bir an önce bir şeyler yapılmalı. Gençlerin sağlığı tehlikede. Bu salonlarda hormon kullanılmadan vücut geliştirme teşvik edilmeli. Ortaya çıkan garip vücutlardan ben bile iğreniyorum.”

19 yaşındaki A.K. 2 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraştığını, günde 3 adet takviye ve hormon ilacı aldığını söylüyor.

27 yaşındaki M.S. ise özenti sonucu vücut geliştirdiğini ve 6 yıldır hormon aldığını dile getirerek şunları anlatıyor:

“Son zamanlarda sürekli yorgunluk çekiyordum. Doktora gittim, kalbimin biraz büyüdüğünü, karaciğer tahlillerimin de yükseldiğini öğrendim. Doktorlar kullandığım hormonlardan olabileceğini söylediler. Bir süre hormonu bıraktım, sarkmalar oldu. Tekrar hormon almaya başladım.”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, bilinçsizce kullanılan sentetik türevli hormon ilaçlarının kalbin bütün fonksiyonunu bozduğuna dikkat çekiyor.

Bu ilaçların aşırı oranda kalpte büyümeye neden olduğunu ifade eden Akdemir, “Sadece büyüme kas adalesinde olmaz, damarlarda, aort damarlarında hasarlar olur. Bu durum bir süre sonra da kaçınılmaz bir şekilde kalp krizine ve kalp yetmezliğine sebep olur. Ayrıca yaygın olarak hipertansiyona sebep olur ve bu tansiyon kalıcı olabilir” dedi.

İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay da, anabolik androjen içeren ilaçların başta üreme sistemi olmak üzere vücudun tüm dengesini bozduğunun altını çiziyor.

Daha önce bu ilaçları kullanan bir hastası olduğunu belirten Çölbay “29 yaşında erkek vücut geliştirme sporcusuydu. Bir ay devam eden halsizlik kilo kaybı, ateş, öksürük ve dişeti kanaması şikayetleri ile geldi. 3 yıldır belli aralıklarla anabolik androjenler kullandığını öğrendik. Kemik iliği tahlili ile hastamıza akut myeloid lösemi tanısı kondu” dedi.

Bazı firmaların hormon içeren bazı ilaçları yurtdışından Türkiye’ye getirip bir şekilde Tarım Bakanlığı’ndan onay aldıklarının altını çizen Çölbay, “Bunun onaylı olması zararlı olmadığı manasına gelmiyor” ifadesini kullanıyor.

Otopside gerçek ortaya çıkmıştı

Vücut geliştirme ilaçlarının insan bedenine ne denli zarar verdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı’nda görevli veteriner hekim Batuhan Tayfun’a (33) yapılan otopsiyle ortaya çıkmıştı.

Hormon alarak vücut geliştirmeye çalışan Tayfun, kalp krizi sonucu 2007 yılında hayatını kaybetmiş, yapılan otopside hormona bağlı olarak kalbinin normalden 3 kat fazla büyüdüğü, akciğer, karaciğer ve böbreklerinin tahrip olduğu tespit edilmişti.