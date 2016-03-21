Din Kültürü öğretmeni: Alevilik günahtır, siz kelime-i şahadet getiriyor musunuz?

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Sakarya Ortaokulu’nda din dersi öğretmeni E.C, derste "Alevilik günahtır" dediği ve bu şekilde öğrencileri hedef gösterdiği için okul yönetimine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; Okul yönetimine şikayet edildiğini öğrenen E.C, sınıfa giderek "Bu sınıfta kimler Alevi?" diye sordu. Bir öğrencinin, “Ben Aleviyim” diye cevap vermesi üzerine E.C., "Bu sınıfta konuşulanları ailenizle mi paylaşıyorsunuz?" dedi. Öğrencinin de "Evet, ben her şeyi ailemle paylaşırım" demesi üzerine Öğretmen C.’nin, "Siz kelime-i şahadet getiriyor musunuz?" diye sorduğu dilekçede yer aldı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu ise, şikayetlerin kendilerine iletildiğini doğrulayarak, şunları söyledi:

"Olayın içeriği açısında bu konu soruşturmalık bir konudur. Soruşturma başlatılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı yazdık. Maarif müfettişlerinin görevlendirilmesini talep ettik. Biz bu konularda hassas davranıyoruz. Adı geçen öğretmenle de görüştük. Kendisi öyle bir şey demediğini söyledi ama sadece onun beyanıyla hareket edemeyiz."