Dilipak: Yaşar Nuri'yi cehenemme sırtında taşıyanlara sormak gerek

Yeni Aki yazarı Abdurrahman Dilipak, hayatını kaybeden ilahıyatçı Yaşar Nuri Öztürk için, "Onun hali, geride bıraktıkları için ibret dersi olsun.Yaşar Nuri’nin gittiği yere gitmek isteyecekler için yol belli. Onu sırtında cehenmme taşıyanlara sormak gerek" dedi.

Dilipak’ın Yeni Akit’te “Bir Deist ölmüş diyeler” başlığıyla bugün (26.06.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

İnna lillah ve inna ileyhu raciun. Yaşar Nuri’nin ölüm haberi geldiğinde, üzüldüm.

Nasıl bilirsiniz derseniz, Hafızdı, ilahiyat profesörü idi. Dekan da oldu. CHP’li idi. Sonra Halkın Yükselişi Partisi’ni kurdu. Genel başkanı oldu. Deist olarak öldü.

Trabzon Sürmeneli. Hafızdı. Medrese eğitimi yanında modern eğitim de aldı. 12 yıl imam ve vaiz olarak çalıştı. İslam felsefesi alanında uzmanlaştı. Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Bir ara “Kur’an’daki İslam” çıkışı ile popüler oldu. Arkası arkasına eserler verdi. O gün o kitapları alıp dağıtanlar, Yaşar Nuri’ye destek verenler, bugün onun akıbetinden ders alması gerekir. Yaşar Nuri’ye batı da destek verdi. Müslümanların atomize edilmesi politikacısının bir parçası haline geldi bir ara. Adeta “Paralel bir din”in misyoneri oldu. Ama kibri ve ihtirasları buna engel oldu. Dünyaya nizam vermeye kalkarken ailesini dağıttı ve Müslüman camiadan uzaklaştı. O dönem askerlerin, Mason localarının, seküler çevrelerin gözbebeği oldu. Sonunda kendi ifadesine göre Deist olarak öldü. Ölmeden önce yaptığı son röportajlarından birinde “oyum Vatan Partisi’ne” diyordu. Gülen’i eleştirirken de, dinlerarası diyalog yerine Deizmi öneriyor.

“Marx da Deisttir” Yaşar Nuri’ye göre, “Allah’a inanıp bu dincilerin yaşadıklarına bulaşmamak, insanlığın geleceği bakımından çok önemlidir; işte Deizm budur. Deistler, dinciliğin bütün kötülüklerine, rezilliklerine rağmen Allah’a inançlarını koruyan samimi mümin insanlardır. Tarihin en namuslu, en ahlaklı, en üretken adamlarıdır.” Dinciler ona göre “Talancı, katliamcı ve yalancıdır”. Ona göre Atatürk de Deisttir, “Tüm aydınlanmacı filozoflar Voltaire’den Kant’a ve Marks’a kadar hepsi Deisttir.” Bu konuda kendine yöneltilen bir soruya verdiği cevap şöyledir: ”Gayet tabii. Atatürk de Deisttir. Hem namuslu hem de Allah’a imanı olan adam başka bir yere gidemez.(…) dinci tasalluttan kurtulmanın sosyolojik ve hukuki çaresi laiklik, felsefi çaresi ise Deizmdir.”

Peki, Deizm nedir: “Deizm veya Yaradancılık, mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.” (Wikipedia)Deus/Teus “Tanrı” demek. “Ateist derken de “Tanrıtanımaz” demiş oluyoruz. Yani Deistler, sadece Peygamber ve mukaddes kitap değil, “Allah” inancına sahip değildir. “Gizemli bir güç” olarak bir değere inanıyorlar. Masonların “Evrenin yüce mimarı” gibi bir şey. Deistlerde “Tanrı” inancı sözkonusudur, “Allah” değil.

Yaşar Nuri Müslümanlara demediğini bırakmıyor. Sanki Müslümanlara kızmış Deist olmuş gibi, ama bir yandan da kendi görüşlerini isbat için Kur’an-ı Kerim’den alıntılar yapıyor.

Bu aklı karışık adam öldü.

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün, yeni kitabı “Tanrı’dan başka insanüstü tanımayan inanç: DEİZM’’ isimli kitabı ile kendi tercihini açık bir şekilde ortaya koydu. O Mustafa Kemal’le, Marks’la, Volter’le aynı inanca sahip. Deizm “İslam”la aynı şey değil.

Tarsus Amerikan Koleji mezunu gazeteci Ayşe Özgün şimdi çok üzgün olsa gerek, ama ona sormak gerek ne olacağını. Çünkü onu cehenneme sırtında taşıyanlar arasında o da vardı.

Cenazesine katılanları gördük. CHP, Vatan Partisi, Halkın Yükselişi Partisi üyeleri.

Birileri çıkıp cenaze namazı kıldırılırken, “nasıl bilirsiniz” diye sorduğunda “Deist olarak bilirdik” deseydi, acaba ne olurdu?

Deistlerin arkasından ne denir bilmiyorum. “Toprağı bol olsun” desek birileri kızar mı yoksa? Güven Erkaya’ya dediğimde, aile kızmıştı da!

Onun hali, geride bıraktıkları için ibret dersi olsun. Bir de birbirimize şahid tutulacağımız gün göreceğiz kim kimdir? Kim kimi seviyorsa, onunla haşrolacak. Yaşar Nuri’nin gittiği yere gitmek isteyecekler için yol belli. Onun gittiği yerden Allah’a sığınanlar için de.

Doğduğu gün öldü. Ramazan’da ve toprağa bir cuma günü verildi.

İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Rabbım bize hakkı hak, batılı batıl göster, hak’da toplanmamızı nasib eyle. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. (Amin)

Selâm ve dua ile.