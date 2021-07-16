Dilipak: Sivas olaylarının arkasında kimler varsa, Başbağlar katliamının arkasında da onlar var

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, PKK, ‘FETÖ’ Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG), ABD, AB, NATO tarafından desteklendiğini belirterek, “Sivas olaylarının arkasında kimler varsa, Başbağlar katliamının arkasında da onlar vardı. Birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyor” dedi.

PKK’nın Komkar ve Rızgari örgütünü tasfiye için kurdurulduğunu öne süren Dilipak, “Oyunun adı ‘Kontrollü bunalım stratejisi’ idi. PKK, ABD’nin maşası mı, Rusya’nın maşası mı? Bunlar solcu mu, sağcı mı? Ya da Ankara’nın derin siyasileri için aynı soruyu sormak mümkün. Ankara’da da ABD, NATO, AB ile stratejik ortak değil mi?” diye sordu.

Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:

‘The Cemaat FG’, DAEŞ ve benzeri yapılar yanında sağ-sol, laik, liberal yapıların içinde örgütler kimin sesi. 28 Şubat’a giden süreçte adını sıkça duyduğumuz BÇG ve onun paralel örgütleri yalnız değildi. Arkalarında müttefiklerimiz vardı. İçeride siyasi partiler vardı, Ordu vardı!?

FETÖ’yü kim örgütledi ise, bir başka kanat üzerinden BÇG’yi de onlar örgütledi. Sivas olaylarının arkasında kimler varsa, Başbağlar katliamının arkasında da onlar vardı. Birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyor.

Dün aynı silahla sağ ve sol kahveleri tarayanlar bunlar.

İktidarlar bu gerçeklerin üzerine gitmiyorlar nedense, halk ve bu gerçeği görmezden geliyor. Bir kör dövüşüdür gidiyor. Bu fitne herkes yakıyor. Dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi, vijdani kanaat farklılıkları çatışma sebebi olarak topluma AŞI’lanıyor.

FETÖ’nün de, PKK’nın da arkasında ABD var. PYD kamplarındaki PKK’lıların ceplerinde Amerikan kimlikleri var artık. Hem ABD, AB, NATO ile dost ve müttefik olacağız, hem de PKK / PYD / HDP, FETÖ ve BÇG ile mücadele edeceğiz. Bunun bir mantığı var mı

Türkiye’de bu kadar siyasi parti var. Bu kadar kelli-felli adam var, bu gerçeği gören, duyan, bilen kimse yok mu? Bu gerçeği dile getirecek tek bir adam yok mu ya hu! Neden korkuyorlar!

Peki bundan sonra da terör ve darbe olacak mı? Bu akılla gidersek 1000 yıl daha devam eder.”

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