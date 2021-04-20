Dilipak: Maske, mesafe, HES kodunu bir kenara bırakın ve hep birlikte bu şarkıyı söyleyin: 'Minik fare kükredi, bir aslan miyav dedi'

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Yunan mitolojisinde tek bir vücutta çeşitli canlıların bazı uzuvlarına sahip olan 'Kimera'ları anlattığı yazısında, "Covid biyolojik ajanı, 3 farklı mikroptan sentezlendiği için aslında o da bir Kimera’dır ve mutasyon ve varyantlarda kendi yapısını bu anlamda dönüştürmektedir. Bu konu aşıların mikropla, başka bir canlı organizma üzerinde etkileşmesi sonucu insanlarda ve hayvanlarda Kimera etkisi göstermesi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Dilipak, "Unutmayın bitkilerin ve hayvanların başına gelen sizin de başınıza gelecek. İnsanoğlu maddenin dalga boyu ve frekansına müdahale ederek maddenin yapısını değiştirebiliyor artık. Hücre zarının içine müdahale ve DNA’ya müdahale edebiliyor" ifadesini kullandı.

Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"Büyüdük artık değil mi? Bana kalırsa siz, şimdi Maske, Mesafe, Musluğu, HES kodunu bir kenara bırakın ve hep birlikte bu şarkıyı söyleyin: 'Minik fare kükredi, bir aslan miyav dedi..', 'Damdan düştü kurbağacık, titretti kuyruğunu, bunu gören jandarma aldı götürdü onu. Kurbağacığa bir mezarcık kazdılar. Mezarının taşına şu cümleyi yazdılar: Damdan düştü kurbağacık..' Biliyorsunuz değil mi, artık hayvanlarla konuşup, bilgisayar oyunu ya da satranç bile oynayabiliyorsunuz, Elon Musk gibi. Kasparov bilgisayarla satranç oynuyordu. Artık insan, hayvan, makine birlikte bir network oluşturuyor. Herhalde konuştuğunuz arkadaşınızı yemeyeceksiniz. Bill amcamız onun için bize 'sentetik temiz et' yapıyor. Ankara’daki Bill’in adamları da resmi evrakları tamamlayıp, çalışmaya başladılar bile. Aşı ile birlikte o da hazır olur bu gidişle. Kurban Bayramı mı, amaan canım sende."