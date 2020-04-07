Dilipak "Koronavirüs'ün faydaları var" dedi, sıraladı: Hava daha temiz, trafik kazalarından can kaybı daha az, dini hassasiyet arttı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs'ün 'faydaları'nın. da olduğunu öne sürdü. Dilipak, "Korana’nın hiçbir faydası yok mu!? Önce 'fayda' dediğiniz ne? Mutlaka durum ne kadar kötü olursa olsun, elbette faydaları da vardır. Mesela hava daha temiz. Trafik kazalarından can kaybı daha az. Sadece maddi değil, manevi açıdan insanlar ölümle yüzleşince dini hassasiyetler arttı. Bir de herkes bundan sonrası için yeniden düşünmeye başladılar." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Yeni bir dünya kurulacak. Bu kesin. Bu şok ulus devletleri ve uluslararası düzen ve örgütleri, ekonomiyi, siyaseti, sun’i sınırları, rejimleri ve iktidar yapılarını radikal bir şekilde etkileyecek. Bu süreç, kapitalizmin sonunu getirebilir. Bu da ayrı bir 'fayda'dır." ifadesini kullandı.

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