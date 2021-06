Dilipak: Hitler’den, Mussolini’den, Stalin’den daha vahşi bunlar, soğuk savaş döneminden bile daha tehlikeli bu Covid'ciler

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin küresel ısınmayla ilgili Çin'e gittiğini hatırlatarak, "Bakın, bu iklim değişikliği Global reset, Starlink, Neuralink, 5G, transhumanizm, LGBT, İstanbul sözleşmesi, CoVID farklı konular değil. PCR, aşı, ilaç, temiz et bu kirli oyunun farklı gibi gözüken ama aynı yekun içinde yazılıp çizilen konular" dedi.

Dilipak, "Her taşın altından çıkıyorlar. Sadece batı mediasından konuşmuyorlar, her yerdeler. 'Yerli ve Milli' maskeleri de var. Din, bilim, sağlık, her kapıdan girebiliyorlar. Ve tabii hep 'Islah edici' rolü ile. Gerçekte ise bozguncuların da kendileridirler. Al Jazeare TV’de bir programda yine onların mesajları vardır: 'Gezegende yaşayıp yaşamayacağımız yemek yeme şeklimizi değiştirmenize kadar bağlı. Barışlar, savaşlar her şey buna bağlı. Açık ve net olarak çok büyük bir tehlike geliyor'muş" dedi.

Dilipak, şöyle devam etti:

Özetle 'yapay et' yemezsek sonumuz gelecekmiş. Onun için bu büyükbaşlardan, kümes hayvanlarından kurtulmamız gerekmiş. Evet, dünya gerçek anlamda çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Tüm dünya medya kanalları küresel ısınma yalanları ile insanlara korku salmaya başladı. Bir an önce önlemler alınmalı, aksi takdirde tüm canlıların sonunu getirecekler. Bunlar bir oyun değil, herkes farkına varmalı.

Bakın sırada “Kollestrol aşısı” diye bir şey de var. Aşı manyağı yapacaklar insanları. Bunların gözleri dönmüş. Hitler’den, Mussolini’den, Stalin’den daha vahşi bunlar. Kızılderilileri yok eden, karaderilileri köleleştiren, sarı ırkı sömügeleştirenlerin mirasçıları, zihniyet ikizleri bunlar. Soğuk savaş döneminden bile daha tehlikeli bu Covid’ciler. Bir yandan “Hayvan Hakları Yasası” çıkarıyorlar, öte yandan, hayvanlardan insanlara hastalık geçiyor diye hayvanları itlaf senaryoları yazıyorlar.

