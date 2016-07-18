Dilipak: CIA'nin paralel örgütü FETÖ başarısız oldu; 'Pensylvania' artık bir darbe markası

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Kambersiz düğün olur mu? Amerikan’sız, daha doğrusu CIA’sız darbe olmaz. Bu kez CIA’nın paralel örgütü FETÖ üzerinden bir darbe, halkın direnişi vesilesi ile başarısızlıkla sonuçlandı. Yeni darbenin markası “Pensilvanya”dır. Artık Türkiye’de Pennsylvania bir darbe markası olarak anılacaktır" dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın, "Bir darbe markası olarak 'Pensylvania'" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Kambersiz düğün olur mu? Amerikan’sız, daha doğrusu CIA’sız darbe olmaz. Bu kez CIA’nın paralel örgütü FETÖ üzerinden bir darbe, halkın direnişi vesilesi ile başarısızlıkla sonuçlandı. Yeni darbenin markası “Pensilvanya”dır. Artık Türkiye’de Pennsylvania bir darbe markası olarak anılacaktır.

Süreç tamamlanmış değil. Bunlar TSK’ya sızmaya çalışıyorlardı. Emniyette daha köklü ve daha güçlüler, yargıda da öyle, eğitimde de öyle. Daha bu işin sivil ayağı, polis ayağı canlı bir şekilde görevi başında.

Darbe sürecinde Cumhur ve Başkanı, Meclis ve Başkanı, Hükümet ve Başbakan, Genelkurmay ve Başkanı teslim olmadı.. Allah yardım etti ve alçak darbe planı püskürtüldü.

Allah yardım etti de bu ihanet planı başarıya ulaşmadı. Yoksa her şey planladıkları gibi gerçekleşseydi, bugün başka bir gün olacaktı.. Ama onların planı varsa, Allah’ın da bir planı vardı ve galip olan da O’nun planı oldu.

Yoksa ilk hamlede Erdoğan vurulmuş olacaktı. Meclis vurulduğu için çalışamaz hale getirilecekti. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları kaçırılmıştı. Jandarma ve hava birlikleri, Beştepe, MİT ve Polis merkezleri yanında hükümetin toplanmasına izin vermeyecek, hepsi infaz edilmiş ve tutuklanmış olacaktı..

Öyle anlaşılıyor ki, işin 2. aşamasında, media ve STK’lar üzerinden halk sokağa çekilecek ve ardından polis teşkilatı devreye girerek ve alanda hakimiyet sağlandıktan sonra infazlar, tutuklamalar başlayacaktı.

Şimdi Paralel çetenin psikolojik harp taktikleri ile gerçekleri saptırma ve sulandırmak için yaymaya çalıştığı söylentiler konusunda herkesin dikkatli olması gerek.

Onların iddiasına göre, bu darbe senaryosu Erdoğan’ın planı idi. Bütün bu yaşananlar bir komplo idi. AK Parti bu şekilde orduyu, yargıyı, piyasayı, hayatın bütün alanlarını yeniden dizayn edecek ve ardından anayasa değişikliği yapıldıktan sonra Erdoğan başkan yapılacaktı. Bütün olanlar bu senaryonun bir parçası idi. Meclisin bombalanması dahil her şey bu oyunun bir parçası idi.

Baykal, paralel yapının Cumhurbaşkanı adayı idi. Kendi bu darbe senaryosunun kripto elemanı idi. O günkü darbe planındaki rolünü iyi oynayamadı ve diskalifiye edildi.

Birtakım geri zekalılar, bu hikayelere inanacaktır.. Bu darbenin Ergenekon ve Balyozcuların işi olduğunu söyleyenler de olacak.. Paralelcileri sanık sandalyesine oturtulmak için bazı kişilerin kullanıldığı yalanını uyduranlar da olacak..

Evet paralel yapı bütün unsurları ile tasfiye edilecek.

Evet terör faaliyetleri için bundan sonra daha hızlı ve etkin şekilde mücadele edilecek.

Evet, birileri hiç istemese de anayasaya değişikliği daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Evet, ilk seçimde bu komploları uyduranlar yerle bir olacaklar.

Evet, Erdoğan başkan olacak..

Baykal yanılıyor, hafızasını yoklasın, bu millet 28 Şubat sonrası bir darbe girişimi olduğunda sağı ile solu ile şerefli, erdemli, yurtsever insanlar sokağa çıkmaya söz verdi. O ahidlerinin gereğini yaptılar..

Sokağa çıkma çağrısı yapanlardan biri bendim.. AK Partilileri iktidarlarına sahip çıkmaya, halkı kendi iradesine sahip çıkmak için meydanlara, dindarları dua için camilere çağıranlardan biri de benim. Baykal’ın camiyle cenaze dışında pek işi olmadığı için bilmez. Cenazede de sela verilir, afette de ezan okunur. Yine camilerde sela ve ezan çağrısı yapanlardan biri de bendim..

CHP içinde bir sürü kripto var. Boş durmayacaklar.. Sureti haktan gözükecekler. Gezi cemaati sanal ortamda mediada örgütlenmeye çalışacak..

Yurtdışındaki paralelciler ve terör örgütü mensuplarının geri getirilmesi konusunda diplomatik yollar, yasal yollar, hangi yol varsa denenmelidir. Yabancı misyon şeflerinin bu konuda bilgilendirilmeleri gerekir..

Bakın, paralel yapının yurtdışındaki kripto elemanları şimdi psikolojik harp başlatacaklar. Tehdit ve şantaj yollarına başvuracaklar.. Bu darbe planı öncesinde İstanbul’da Valilik ve İBB şefleri ile temas sağlanmış ve bağlılık sözü alınmış.. Kadın, para hesabı olanlar Paralel çetenin şantajına açıktır.

Şunu belirtelim ki bu askeri bir darbe değil, aksine TSK’ya karşı bir darbedir aynı zamanda Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları gözaltına alınmıştır.. Evet TSK içindeki bir çete öncü kuvvet olarak harekete geçmiştir. Yoksa bu çete mensuplarının Emniyet içindeki ağırlığı daha fazladır. Bu arada Emniyetimizi de kutlamak gerek. Milletine ve hükümetine sadakatını göstermiştir. Şimdi olması gereken bu yapının içindeki kriptoların arındırılmasıdır.

Bu başarı milletin başarısıdır.. Millet, milletine ve ülkesine sahip çıkmıştır.. Bu kadar geniş ve büyük bir kitlenin içindeki birtakım kripto, ajan provokatör ve meczupların yaptıklarını öne çıkararak bu olayın arkasında bir darbe girişimini gölgelemeye çalışmak, kibrit çöpünü gözümüze yaklaştırarak arkasında bir ormanı gizleme çabasından başka bir şey değildir..

Mediada önemli sayıda etki ajanı, itibar ajanı, psikolojik harp elemanı ve kripto eleman var. Ama medianın darbeye direnme konusundaki kararlılık ve cesaretini de şükranla anmak gerek.

Evet, AK Parti, teşkilatı, üyeleri, belediyeleri ile bürokratları ile kendilerini gözden geçirmelidirler.. Bakanlıklar da aynı şekilde. Özellikle Emniyet, eğitim, media, sermaye ve finans, özerk kurumlar, meslek örgütleri, STK içindeki kripto elemanlar tesbit edilerek gereken yapılmalıdır..

Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Mekerellahu!

Bugün yeni bir gün.. Bir darbe girişimi bastırılmış ve milli irade kazanmıştır. Milletimle gurur duyuyorum. Bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum.. Paralel yapıya hizmet eden safdilleri itiraza, tevbeye, özüre davet ediyorum.. Geçmiş olsun. Selâm ve dua ile..