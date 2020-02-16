Dilipak: AK Parti yanlısı yayın yapan medyanın Abramović yalakalığına gelince; peşine düştüklerinin varacağı yere varacaklar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP iktidarına yakın medya kuruluşlarının performans sanatının öncülerinden Marina Abramović’e yalakalık yaptıklarını dile getirdi. Dilipak, “Türkiye bugün, siyasi, askeri, ekonomik yönden olduğu gibi, dini yönden de saldırı altında. Bunların başında da kültür emperyalizmi geliyor. AK Parti yanlısı yayın yapan medianın Abramović yalakalığına gelince; ne diyeyim ki, onlar da onlarla haşrolsun, kim kimin peşinden gidiyorsa, peşine düştüklerinin varacağı yere varacaklardır. Kılavuzu karga olanların başka bir varacakları yer olmasa gerek.” görüşünü savundu.

Dilipak, "Kanaat önderi out! Alim malim, münevver, şeyh, hoca, geç onları! Sosyal medya yeni bir ünlü türü doğurdu: Influencer’lar in! 'Büyük etki gücüne sahip bu yeni nesil ünlüler, markaların da dikkatinden kaçmıyor'muş. Dijital çağda şöhret ve etki yönetimi Vlog’ların elinde artık. Vlog; Vlogging, Vlogger, Vidding, Vidblogging, Video blog diye farklı şekillerde de telaffuz ediliyor. Vlog 'ideolog' değil Videolog. İdeologdan Videolog’a 'evriliyoruz.' Ne sağcı, ne solcu futbolcu! Eğlenceli, keyifli bir life style’den söz ediyoruz!. Artık hayatımıza 'yaşam koçları', 'spiritüel danışmanlar' yön veriyor. 'Seküler kutsal'larımız var. Hatta hanım hanımcık kızlarımızın 'idolleri/ putları" var." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Influencer' dedikleri Fransızcada aklı etkileyen 'düşünce koçu' adı verdikleri 'etki ajanı'ları sanal alemde cirit atıyor." ifadesini kullandı.

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