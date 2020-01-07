Dilipak: ABD - İran gerilimi nedeniyle bakanlıklardaki değişiklikler ve yeni siyasi oluşumlar ertelenebilir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürmesi sonrası gerilimin tırmandığını belirtti. Bu gerilim sonrası yeni bir savaş çıkacaksa bunun ABD ve İran ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Dilipak, “Eğer yeni bir dünya savaşı başlarsa, böyle bir savaşın galibi olmayabilir. Savaşı başlatanların gücü savaşı bitirmeye yetmeyebilir ve savaş sonrası bölgede yeni bir düzen kurmak, bugüne göre çok daha zor olabilir” görüşünü savundu. Dilipak bu gerilimin bölgedeki ülkeleri ekonomik, sosyal ve siyasal olarak etkileyeceğini öne sürdü.

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Dilipak, “Esasen Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde garantör olan İngiltere ve Fransa gelişmeleri seyretmekle kalmayacaktır. Çin Fav adası ile ilgisini bahane ederek Körfez’de bayrak gösterecektir. BM, Avrupa Birliği, Arab Birliği, Afrika Birliği, NATO bir şekilde sürece müdahil olacaklardır” ifadesini kullandı.

Dilipak yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

“Siyaset pragmatik bir iş oldu. Çıkar sözkonusu olunca dost-düşman karışıyor. Herkes birbirini kullanıyor. Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz, bugün bölgede şartlar düne göre daha iyi değil. Bundan sonrası için istikrar unsurlarının elleri daha güçlü olmayacak. Gerilim artıyor. Bölge bir barut fıçısı gibi. Bu gelinen nokta bile, bu seviyede kalsa bile bunun bölge devletleri üzerinde ekonomik, sosyal, siyasal anlamda olumsuz yan etkileri olacaktır.

Böyle bir durumda ne olur düşünelim. Altın yükselir. Yatırımlar ve kararlar ertelenir. Mesela bakanlıklarda bir değişiklik bekleniyordu ya da yeni siyasi oluşumlar gündemdeydi onlar ertelenecektir. Bölgeden kaçış hızlanacaktır. Bulanık suda balık avlamak isteyenler bu fırsatı değerlendirmek isteyeceklerdir. Diplomasi hız kazanacaktır. Bunları öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Komplolar ve kehanetlerde patlama yaşanacaktır"

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