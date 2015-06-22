Dilek Öcalan, TBMM Başkanlık Divanı'na oturursa MHP ne yapacak?

TBMM Genel Kurulu’nda yarın 23 Haziran Salı günü 25. Yasama dönemi geç saatlere kadar sürmesi beklenen yemin töreniyle başlıyor. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla oturumu yönetecek. Baykal’a, Başkanlık Divanı’nda en genç altı milletvekili dönüşümlü eşlik edecek. TBMM Başkanı seçilinceye kadar Geçici Başkanlık Divanı bu görevi yürütecek. En genç başkanlık divanı üyelerinden biri de Abdullah Öcalan’ın yeğeni 1987 doğumlu Dilek Öcalan. Yeni Başkanlık Divanı oluşuna kadar Öcalan da Genel Kurulda Katip Üye olarak görev yapabilecek. Böylece yıllarca tartışılan Öcalan ismi Meclis Divanında temsil edilmiş olacak. Dilek Öcalan’ın yarınki yemin töreninde değil seçim turlarında kürsüye çıkması bekleniyor.

‘Sayın Öcalan’

Kulislerde, MHP’nin Dilek Öcalan’a nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor. Her ‘Sayın Öcalan’ sözünden sonra MHP’lilerin Kürt milletvekillerine takındıkları çok sert tutum akıllardan silinmiş değil. Ancak, yeni yasama döneminde Meclis’in hitabı gereği Dilek Öcalan’a ‘Sayın Öcalan’ denilecek.

HDP’ye ayrılan sıraların arkasında MHP

7 Haziran seçimlerinden çıkan sonuçlar TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma düzenini de değiştirdi. 258 sandalyeye düşen AKP, daha az yer kaplayacak. Geçen yasama döneminde yer sıkıntısı çeken HDP yeni dönemde oldukça rahatladı. Yeni oturma düzeninde CHP, AKP’nin yanında yer alıyor. Genel Kurul’da 524 milletvekili sırası olduğu için ‘yaylacılar’ adı verilen ve daha çok bağımsız milletvekillerinin kullandıkları arka sıralarda değişiklik yapıldı. CHP'ye ayrılan sıraların arkasında AKP, MHP'ye ayrılan sıraların arkasında CHP, HDP'ye ayrılan bölümün arkasında ise MHP'li bazı milletvekilleri oturacak.

TBMM Başkanı seçimi

TBMM'nin yeminden sonraki ilk işi 26'ncı Başkanı'nı seçmek olacak. TBMM Başkanı adayları, 23 Haziran Salı gününden başlayarak 27 Haziran Cumartesi saat 24.00'e kadar başvurularını Başkanlık Divanı'na yapacak. Sonraki 5 günde ise başkanlık için seçim turları yapılacak. Danışma Kurulu'nun toplanarak seçim turlarının ne zaman yapılacağını belirlemesi bekleniyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek

Yeni odalara yerleşiyorlar

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı tarafından, yeni seçilen milletvekilleri için kura çekimi yapıldı. Yeni vekillerden bazıları odalarına taşınmaya başladı.

Anayasa'ya göre milletvekilleri şu yemini edecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."