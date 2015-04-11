Öcalan'ın kardeşinden tepki: Dilek Öcalan'ın aday olmasına karşıyım, ağabeyim böyle bir şey istemedi

İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, HDP’nin yeğeni Dilek Öcalan’ı Şanlıurfa’da ikinci sırada milletvekili adayı göstermesine tepki gösterdi.

DHA'dan Ali Leylak'ın haberine göre, Yeğeninin milletvekili adayı olduğunu tarlada çalışırken öğrendiğini ve şoke olduğunu belirten Mehmet Öcalan, "Yeğenimin adaylığını bizden gizlediler. Dilek Öcalan’ın aday olmasına karşıyım. AK Parti ve diğer siyasi partilerde olduğu gibi Abdullah Öcalan yeğenine kontenjan ayrıldığı söylentileri ortaya çıktı. Ağabeyim böyle bir şey istemedi, istemez" dedi.

Halfeti İlçesi’ne bağlı daha önce 'Köy' statüsünde bulunan ’Büyükşehir Yasası’ ile mahaleye dönüştürülen Ömerli’de oturan Mehmet Öcalan, HDP’nin Şanlıurfa listesinde 2’nci sıra milletvekili adayı gösterdiği ablası Fatma Öcalan’ın kızı yeğeni Dilek Öcalan’ın adaylığını eleştirdi.

6 aydır İmralı Cezaevi’ndeki ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşemediğini belirten Mehmet Öcalan, "Her hafta adaya gitmek için başvuruyorum. Ancak devlet bizi götürmüyor. Ekim ayından beri kardeşimden haber alamıyorum. Listelerin hazırlanmasından önce adaya gittiğimde bana; ’Seçimlerde kim sizi temsil edecekse onu tercih edin. Demokrasi ve özgürlüğü ileri götüren kişileri tercih edin’ tavsiyelerinde bulunmuştu" dedi.

‘Dilek Öcalan Abdullah Öcalan’ın tercihi değildir’

Yeğeni Dilek Öcalan’ın HDP’den milletvekili adayı olmasının Abdullah Öcalan’ın tercihi olmadığını öne süren Mehmet Öcalan şöyle konuştu:

"HDP’nin aday gösterdiği Dilek Öcalan’ın dayısının isteği doğrultusunda listeye girdiği söylentileri çıktı. Ancak Dilek Öcalan’ın Abdullah Öcalan’ın bir tercihi olduğuna inanmıyorum. Dilek Öcalan’ın aday olmasını HDP ve DTK yapmıştır. Onun sorumluluğunu da biz almıyoruz. Abdullah Öcalan’ın vekillere ihtiyacı yoktur. O kendisi demokratik siyası bir mücadele veriyor ve kimseye ihtiyacı yoktur. Dilek’in aday olma hakkı var ama henüz genç ve keşke bu yola ömrünü veren insanlara sırasını verseydi."

Yeğeninin milletvekili adayı olduğunu listelerin açıklanmasının ardından çalıştığı tarlada öğrendiğini de anlatan Mehmet Öcalan şunları söyledi:

"Tarlada çalıştığım sırada bir arkadaşım beni telefonla arayarak yeğenimin Dilek’in aday olduğunu söyledi. Çok şaşırdım. Bunu çok gizli aday yapmışlar. Adaylığından haberimiz yoktu ve bu durumu bizden gizlemeleri doğru değil. Dilek Öcalan’ın aday olmasına şahsen karşıyım. Dilek önce emek versin, ondan sonra hak ettiği yere gelsin. Şimdi dayısının kontenjanından vekil yapılacak söylentileri çıkıyor. Bu durumu ben kendi adıma kınıyorum. Dilek Öcalan’ı buraya getiren Abdullah Öcalan’a en büyük darbeyi vuran o anlayıştır."

Öcalan, HDP’nin barajı geçeceğine inandığını ifade ederken, seçimlerde provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.