Dile takılan piercing, omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak

Bilim insanları, dile takılarak omurilik felçlilerinin tekerlekli sandalyelerini ve bilgisayarlarını kontrol etmelerine imkân sağlayan özel bir piercing geliştirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin Science Translational Medicine adlı bilim dergisine dayandırdığı haberine göre, Amerikalı bilim insanlarının ürettiği özel piercing, verilen farklı komutları dilin pozisyonuna göre ve sensörlerle donatılmış bir kulaklığın da yardımıyla algılıyor.

Atlanta'daki Georgia Enstitüsü'nde Maysam Ghovanloo liderliğindeki araştırmacılar, geliştirdikleri piercingin ağızda ne yöne doğru hareket ettiğinin manyetik alanda kaydedilen değişim sayesinde tespit edildiği ifade ediyor. Söz konusu komut önce bir iPod'a, oradan da tekerlekli sandalye veya bilgisayara aktarılıyor.

Araştırmacılar, 11 omurilik felçlisi ve 23 sağlıklı denek üzerinde yapılan testler sırasında katılımcıların yaklaşık yarım saat içinde düzeneği kullanmayı öğrendiğini belirtti. Deneyde katılımcılardan dilleriyle kontrol ettikleri piercing yoluyla telefon numarasını çevirmeleri, ekrandaki belirli objeleri tıklamaları ve engellerle dolu bir parkuru tekerlekli sandalye ile geçmeleri istendi.

Araştırmacılar daha önce geliştirilen ve tekerlekli sandalyenin kontrolünün nefes alıp vermeyle sağlandığı sistemde sadece iki farklı komut vermenin mümkün olduğuna, yeni geliştirilen 'piercing'in ise altı farklı komuta imkân sağladığına, ayrıca deneklerin 'piercing' ile üç kat hızlı komut verebildiğine dikkat çekiyor.