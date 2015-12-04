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Dilara Gönder hastaneye kaldırıldı

Gönder'in apandisit nedeniyle rahatsızlandığı ve ameliyata alındığı ifade edildi

04 Aralık 2015 19:42

Ünlü sunucu Dilara Gönder dün aniden fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Apandisit nedeniyle rahatsızlandığı belirlenen Dilara Gönder’in ameliyat edildiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre ünlü sunucu Dilara Gönder dün fenalaşarak Acıbadem Taksim Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi. Büyük bir tehlike atlattığı belirtilen ünlü sunucu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Dilara Gönder yaptığı açıklamada, “Acıbadem Taksim hastanesinin deneyimli ekibine ve ilgisine de çok teşekkür ederim. Sayelerinde daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi.” dedi.

 

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