Dilan'ın elindeki molotof değil, 'sirke bombası' çıktı!

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Fox TV kameralarının yakaladığı görüntüleri göstererek 1 Mayıs gösterilerinde kafatası çatlayan Dilan Alp'in elinde molotof kokteyli tuttuğunu ifade etmesinin ardından görüntülerde yapılan yakın inceleme şişenin sirke şişesi olduğunu ortaya çıkardı. Sirke genelde yoğun biber gazına karşı kullanılıyor.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz ve Umay Aktaş Salman'ın haberine göre, Saynur Tezel’in programına çıkan Vali Mutlu, polisin çektiği görüntüleri izlettirerek, Dilan Alp’ın elindeki şişenin molotofkokteyli olduğunu iddia edip şunları söyledi:

“Bakın marjinallerin gösteri alanına döner dedim, şiddet gününe dönüşür dedim, işçi kardeşlerimi provoke ederler dedim. Bütün bu yaralıların, Dilan’ın, Meral’in yaralanmasının nedeni onları provoke edenlerdir. Onlara bu çağrıları yapanlardır. Dilan’a neyin isabet ettiğine ilişkin net bir şey yok. Bahçelievler’de oturan çocuk Tarlabaşı’nda ne geziyor. Biz izin vermedik, gel demedik, kim dedi? Biz çocuklara acıyoruz ve seviyoruz. Doğru olanı yapan bir idareciyim. Faşist ithamını kabul etmem, susacak da değilim söyleyeyeyim. Gönlü yufka bir valiyi nasıl faşist diye itham edersiniz? Burada Dilan'ın eline molotofkokteyli verenler suçludur.”

Emniyet: Dilan'ın suç kaydı yok

Vali Hüseyin Avni Mutlu Dilan Alp için, "Dilan adlı kızımız da yaralıdır. Dilan örgüt üyesidir, marjinal grup üyesidir. Biz de kayıtları vardır. Çatışma içindedir. Tam bir radikal mensuptur" ifadesini kullanmıştı.

Ancak Emniyet'te Dilan Alp için suç kaydının olmadığı, ortaya çıkmıştı. Emniyet kaynaklarına göre, Dilan Alp hakkında bir dönem "dergi dağıtmaktan" kayıt tutulmuş.