Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez açıkladı: Görüşmüyoruz

"İdo ile görüşmüyoruz"

Kardeşi İdo Tatlıses ile görüşmediklerini belirten şarkıcı, hastalığı sürecisinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını ifade etti. Dilan Çıtak'ın bu sözleri, "İdo Tatlıses ile aralarının açık olduğu" şeklinde yorumlandı.

"Kimsenin parasına ihtiyacım yok"

İnsanların kendisine, "Sende para var, Korona sende ne gezer?" diye takıldığını ancak sade bir yaşantısı olduğunu belirten 30 yaşındaki şarkıcı, "Lüks villamda yaşamıyorum. Normal bir binada oturuyorum. Kendi paramla otomobilimi aldım, kendim single yapıyorum. Annem yıllar önce babamla ayrı düştüklerinde babamın üstüne düşüp ‘Bana şu kadar para vereceksin’ gibi dertleri olmadı. Çok gurur duyuyorum annemle. Her zaman kendi parasını kazanan bir insan oldu. Benim zaten kimsenin parasına ihtiyacım yok" sözlerini kullandı.