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Dilan Çıtak Tatlıses ilk kez açıkladı: Görüşmüyoruz

19 Nisan 2020 23:14

Koronavirüs tedavisi sonrası evinde karantinada olan Dilan Çıtak Tatlıses, hastaneye hiç yatmadan evde ilaçlarını kullanarak düzeldiğini ve 10 gün sonra tekrar test yaptıracağını söyledi. Ünlü şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şarkıcı olan Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

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"İbrahim Tatlıses sayesinde bir yerlere gelmedim"

Dilan Çıtak, bir soru üzerine babası İbrahim Tatlıses’ten önce de var olduğunu, babasının ismiyle bir yerlere gelmediğini söyledi:

"Bir yerlere birileri sayesinde gelmedim. Yaklaşık 15 yıldır şarkı söylüyorum. Babamdan önce de bu işi yapıyordum ve bu işten para kazanıyordum.

Dilan Çıtak olarak da hayatım sahnelerde geçti. Babamla 4 yıldır görüşüyoruz. En sevmediğim şey birilerinin adı sayesinde bir yerlere geliyor olarak anılmaktı. Kendimden eminim, sahneme sesime ve eğitimime güveniyorum. En büyük mirasım sesim."

"İdo ile görüşmüyoruz"

Kardeşi İdo Tatlıses ile görüşmediklerini belirten şarkıcı, hastalığı sürecisinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını ifade etti. Dilan Çıtak'ın bu sözleri, "İdo Tatlıses ile aralarının açık olduğu" şeklinde yorumlandı.

"Kimsenin parasına ihtiyacım yok"

İnsanların kendisine, "Sende para var, Korona sende ne gezer?" diye takıldığını ancak sade bir yaşantısı olduğunu belirten 30 yaşındaki şarkıcı, "Lüks villamda yaşamıyorum. Normal bir binada oturuyorum. Kendi paramla otomobilimi aldım, kendim single yapıyorum. Annem yıllar önce babamla ayrı düştüklerinde babamın üstüne düşüp ‘Bana şu kadar para vereceksin’ gibi dertleri olmadı. Çok gurur duyuyorum annemle. Her zaman kendi parasını kazanan bir insan oldu. Benim zaten kimsenin parasına ihtiyacım yok" sözlerini kullandı.

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