Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses: Tat ve koku alamıyorum

İbrahim Tatlıses'in yeni tip Koronavirüs'e yakalanan kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, koku ve tat alamadığını söyledi. Hastalığı hafif atlatan Tatlıses, "10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım" dedi.

Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabında Koronavirüs tedavisi sonrası hastalığıyla ilgili süreci anlattı.

Zararlı alışkanlıklar edinmediğini ve kendisine iyi baktığı için kısa sürede toparlandığını söyleyen şarkıcı, “Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. Bir defa test yaptılar, şimdi karantinadayım. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım. Nefes darlığım hiç olmadı, ateşim de olmadığı için hastaneye yatmadım” dedi.