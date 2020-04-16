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Magazin

Dilan Çıtak'ın Covid-19 olan sevgilisi Levent Dörter camdan röportaj verdi: Ayrı düştük, çok özledim

16 Nisan 2020 13:31

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter, camdan magazincilere röportaj verdi. Kendisi de Covid-19 olan ve üç gün daha karantinada kalacağını söyleyen Dörter, "Dilan'la ayrı düştük" dedi.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, İbrahim Tatlıses’ın kızı Dilan ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter’in Koronavirüs testleri pozitif çıkınca, hastaneye yatmışlardı. Geçen günlerde taburcu olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından röportaj verdi.

"Sevgilimi çok özledim"

“Hastalık bana nasıl bulaştı, anlamadım. 7 gün hastanede yattım. Psikolojim biraz yıprandı. Şükür şimdi iyiyim. Karantina devam ediyor. Ama yalnızlık zor. Dilan ile ayrı düştük! Mecburen kendi evinde tedavi görüyor. Sevgilimi çok özledim” dedi

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