Dilan Çıtak'ın Covid-19 olan sevgilisi Levent Dörter camdan röportaj verdi: Ayrı düştük, çok özledim

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter, camdan magazincilere röportaj verdi. Kendisi de Covid-19 olan ve üç gün daha karantinada kalacağını söyleyen Dörter, "Dilan'la ayrı düştük" dedi.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, İbrahim Tatlıses’ın kızı Dilan ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter’in Koronavirüs testleri pozitif çıkınca, hastaneye yatmışlardı. Geçen günlerde taburcu olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından röportaj verdi.

"Sevgilimi çok özledim"

“Hastalık bana nasıl bulaştı, anlamadım. 7 gün hastanede yattım. Psikolojim biraz yıprandı. Şükür şimdi iyiyim. Karantina devam ediyor. Ama yalnızlık zor. Dilan ile ayrı düştük! Mecburen kendi evinde tedavi görüyor. Sevgilimi çok özledim” dedi