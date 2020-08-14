Dilan Çiçek Deniz 'Gazeteci Elif' rolüyle 'Yarım Kalan Aşklar'da izleyiciyle buluşacak

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, BluTV’nin yeni dizisi 'Yarım Kalan Aşklar’da gazeteci Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dilan Çiçek Deniz karakteri Elif’le ilgili olarak; “Bu zamana kadar oynadığım projelerden çok farklı bir yapıya sahip ‘Yarım Kalan Aşklar’. Hikayenin kurgusu, işleniş biçimi ve karakterlerin dünyası beni gerçekten etkiledi. Elif de bu hikayede doğruların peşinden koşan idealist bir gazeteci. Yaşadığı aşk acısı onu derinden sarsarken aynı zamanda aksiyonu yüksek bir hayatın içine sokacak.” dedi.

TIMS&B Productons imzalı Yarım Kalan Aşklar'ın kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi isimler yer alıyor.

Dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor.