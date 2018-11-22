Dilan Çiçek Deniz: Çok heyecanlandıran yeni projeler konuşuyoruz

Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü fotoğrafçı Nicolas Gerardin’e Paris’te poz verdi. Deniz, "Çok heyecanlandıran yeni projeler konuşuyoruz" dedi.

Mert&Macus ile yaptığı çekimlerle yurt dışındaki ajansların dikkatini çeken oyuncu, Fransız mücevher markası Messika’nın kurucusu ve tasarımcısı Valeria Messika’nın davetlisi olarak Paris’e gitti.

Deniz burada Kristen Stewart, Ashley Benson, Barbara Palvin gibi birçok dünyaca ünlü isim ve marka ile çalışan fotoğrafçı Nicolas Gerardin ile bir araya geldi.

Gerardin’in objektifine poz veren oyuncu, “Başarılı ve keyifli bir başlangıç yaptık. Çok heyecanlandıran yeni projeler konuşuyoruz, görüşmelerimiz çok olumlu geçti” dedi.