Dil yuvarlamak genetikle mi ilgili?

Ağızda dili yuvarlamanın genetikle ilgili olduğu sanılıyordu. Ama bu özelliğin açıklamasının bu kadar basit olmadığı anlaşılıyor.

Aynanın karşısına geçip ağzınızı hafifçe açıp dilinizi yanlardan kıvırarak yuvarlamaya çalıştığınızda bunu başarabiliyorsanız nüfusun yüzde 65 ila 81'lik kısmına giriyorsunuz demektir. Bunu yapabilenlerin çoğu kadın.

Dili yuvarlamanın genetikle ilgili olduğu, bu gene sahip olmayanların dil yuvarlayamadığı söyleniyordu.

Okul döneminde dilimi yuvarlayamıyorken, deneye deneye bunu başardığımı gördüm. Bu duruma şaşırdım; zira genetikle ilgili olsaydı, öğrenilebilir bir şey olmaması gerekiyordu. Ama bu açıklamaya biyoloji kitaplarında bugün bile rastlamak mümkün.

1940'ların önde gelen genetikçilerinden Alfred Sturtevant dil yuvarlamanın Mendelyan bir özellik olduğunu, yani anne ve babadan geçen karma bir özellik olmadığını, yalnızca birinden alınan bir genle ilgili olduğunu söylemişti.

Göz rengi, ten rengi ve çillerin bu şekilde geçtiği sanılıyordu. Ama bugün bu özelliklerin başka gen varyantlarıyla da ilgili olduğu biliniyor.