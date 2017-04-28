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Yaşam

Dil öğrenmeye gittiği Çin'de reklam yıldızı oldu

Reklamdan sonra Uğur Kaplan, arkadaşları tarafından "Marmarisli Robin Hood" olarak anılıyor

28 Nisan 2017 12:54

Türkiye’de işletme fakültesinden mezun olan Marmarisli 24 yaşındaki Uğur Kaplan, geçtiğimiz yıl Çince öğrenme amacıyla gittiği Jinan şehrinde reklam yıldızı oldu.

Milliyet'in haberine göre bir ok atma yayının reklam filminde İngilizlerin efsanevi kahramanı Robin Hood’u canlandıran Uğur Kaplan, okul hayatında arkadaşları tarafından dışlanan ve alay edilen bir Çinli gencin değişimini sergiliyor.

Ok atma yayı sayesinde Robin Hood’a dönüşen Çinli genç bir anda arkadaşlarının gözdesi oluyor. Yaklaşık 4 dakika süren reklam filminin 2. bölümünde ise Uğur Kaplan tek başına rol alıyor ve yayın nasıl kullanılacağını gösteriyor. Çinlilerin ilgi odağı olan Uğur, arkadaşları tarafından “Marmarisli Robin Hood” olarak anılmaya başlandı.

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